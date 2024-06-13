YouTube хочет добавить рекламу прямо в видеопоток, чтобы разобраться с блокировщиками

Мера направлена против множества сервисов с блокировкой рекламы, в том числе модифицированного приложения YouTube ReVanced и самого SponsorBlock, который и сообщил о планах Google. Последний уже настроил свой сервер так, чтобы сообщения пользователей из браузера отклонялись и не заполняли базу.