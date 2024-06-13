YouTube хочет добавить рекламу прямо в видеопоток, чтобы разобраться с блокировщиками

YouTube экспериментирует с внедрением рекламы в видео прямо с сервера. Таким образом Google хочет решить проблему с блокировщиками рекламы, сообщает создатель системы отслеживания рекламы SponsorBlock.
Внедрение рекламы с серверов означает, что она появится непосредственно в видеопотоке, а не как сейчас — в спонсорском блоке перед началом проигрывания. Нововведение может затруднить отслеживание временных меток блокировщиками рекламы и сделать их бесполезными.
Мера направлена против множества сервисов с блокировкой рекламы, в том числе модифицированного приложения YouTube ReVanced и самого SponsorBlock, который и сообщил о планах Google. Последний уже настроил свой сервер так, чтобы сообщения пользователей из браузера отклонялись и не заполняли базу.
Как пишет телеграм-канал Wylsacom Red, внедрение рекламы прямо в видеопоток может повлиять на скорость загрузки роликов и затронуть владельцев премиум-подписки, которые за отсутствие рекламы платят деньги. Тем временем в РФ пользователи YouTube не видят рекламы и без подписки.