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Посмотрите трейлер мультфильма «Воображаемое» от аниматора «Унесенных призраками»

Сегодня в 18:17
Фото: Studio Ponoc

Netflix выпустил трейлер мультфильма «Воображаемое» («The Imaginary») от аниматора Есиюки Момосэ. Его релиз запланирован на стриминге на 5 июля.

Сюжет рассказывает о юной Аманде и ее воображаемом друге Руджере, которого, кроме нее, никто не видит. Их фантастические приключения, начавшиеся на чердаке дома Аманды, приводят к открытию волшебного мира с невиданными существами и местами.

Однако объявившийся охотник за воображаемыми существами мистер Бантинг стремится уничтожить их дружбу и весь воображаемый мир.

Мультфильм, вышедший на экраны Японии в декабре прошлого года, стал адаптацией одноименного романа. Картина нарисована вручную и содержит первые в своем роде приемы работы со светом и тенью.

Режиссером «Воображаемого» стал Есиюки Момосэ. Он работал над первым фильмом студии Ponoc «Мэри и ведьмин цветок», а также мультфильмом Studio Ghibli «Унесенные призраками».

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