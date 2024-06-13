Посмотрите трейлер мультфильма «Воображаемое» от аниматора «Унесенных призраками»

Netflix выпустил трейлер мультфильма «Воображаемое» («The Imaginary») от аниматора Есиюки Момосэ. Его релиз запланирован на стриминге на 5 июля.
Сюжет рассказывает о юной Аманде и ее воображаемом друге Руджере, которого, кроме нее, никто не видит. Их фантастические приключения, начавшиеся на чердаке дома Аманды, приводят к открытию волшебного мира с невиданными существами и местами.
Однако объявившийся охотник за воображаемыми существами мистер Бантинг стремится уничтожить их дружбу и весь воображаемый мир.
Мультфильм, вышедший на экраны Японии в декабре прошлого года, стал адаптацией одноименного романа. Картина нарисована вручную и содержит первые в своем роде приемы работы со светом и тенью.
Режиссером «Воображаемого» стал Есиюки Момосэ. Он работал над первым фильмом студии Ponoc «Мэри и ведьмин цветок», а также мультфильмом Studio Ghibli «Унесенные призраками».