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В Китае начали расследование пропажи партии меди на 20 млн долларов, купленной в РФ

Сегодня в 15:56
Фото: James St. John/Flickr

Китайский трейдер Wuchan Zhongda Group начал расследование из‑за исчезновения партии меди на 20 млн долларов, купленной в РФ. Груз так и не добрался до порта, сообщает Bloomberg.

Как пишет информагентство, Wuchan Zhongda Group закупил 2000 тонн рафинированной меди на российском металлургическом заводе, которая должна была быть доставлена в прошлом месяце. В итоге медь, по документам оформленная как более дешевый гранит, вероятно, оказалась в Турции, следует из документации судоходной компании, которая работала с грузом.

По данным Bloomberg, специалисты из Китая в рамках расследования посетили РФ, чтобы прояснить ситуацию, но не смогли определить, где вообще находится завод.

Объем продаж Wuchan Zhongda Group в 2023 году составил 580 млрд юаней (80 млрд долларов). Инцидент с пропажей груза разжигает опасения по поводу мошенничества на часто секретном рынке покупки и продажи сырья, пишет Bloomberg.

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