В Китае начали расследование пропажи партии меди на 20 млн долларов, купленной в РФ

Как пишет информагентство, Wuchan Zhongda Group закупил 2000 тонн рафинированной меди на российском металлургическом заводе, которая должна была быть доставлена в прошлом месяце. В итоге медь, по документам оформленная как более дешевый гранит, вероятно, оказалась в Турции, следует из документации судоходной компании, которая работала с грузом.