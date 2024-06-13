Концерт Тейлор Свифт вновь вызвал сейсмическую активность

Самым энергичным концертом из трех был первый, собравший 73 тыс. зрителей. Поклонники толкали Землю с максимальным моментом силы в 23,4 ньютон-метра — немного сильнее, чем в последующие два выступления: 22,8 Н·м и 23,3 Н·м.