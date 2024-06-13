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Концерт Тейлор Свифт вновь вызвал сейсмическую активность

Сегодня в 17:11
Фото: Taylor Swift Productions

Фанаты Тейлор Свифт вновь вызвали сейсмическую активность на трех концертах певицы, которые проходили с 7 по 9 июня в Эдинбурге. Об этом сообщает Deadline.

Сейсмолог Каллум Харрисон рассказал, что сейсмическая активность ощущалась на расстоянии до 6 километров от эдинбургского стадиона «Мюррейфилд». Своего пика она достигла во время исполнения песни «Ready for It?».

Самым энергичным концертом из трех был первый, собравший 73 тыс. зрителей. Поклонники толкали Землю с максимальным моментом силы в 23,4 ньютон-метра — немного сильнее, чем в последующие два выступления: 22,8 Н·м и 23,3 Н·м.

В общей сложности концерты посетили более 200 тыс. фанатов. Они произвели около 80 кВт энергии, которая сопоставима с 6000 автомобильных аккумуляторов.

«Возможность исследовать сейсмическую активность, вызванную другим явлением, была захватывающей. Очевидно, что репутации Шотландии как страны, собирающей самых восторженных зрителей, ничего не грозит!» — отметил Харрисон.

В июле 2023 года фанаты Свифт вызвали сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла, в Сиэтле. Это рекордные для всего штата показатели, рассказала CNN сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах.

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