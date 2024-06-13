24 июня в Okko стартует комедийный сериал «Миля» с Кариной Зверевой в главной роли. Всего выйдет восемь серий по 25 минут.
«Миля» расскажет историю работницы сферы секс-услуг по имени Миля, которая на пороге сорокалетия решила резко изменить жизнь. Она выбрала карьеру блогера, поэтому за приличный гонорар наняла двух специалисток ― 20-летних Ксюшу (Елизавета Кононова) и Варю (Ясмина Омерович), — чтобы набрать миллион подписчиков до конца месяца. Оказалось, что девушки совсем не разбираются в раскрутке соцсетей, им просто нужны деньги. Чтобы выполнить задачу, они предлагают Миле совершать эпатажные поступки по примеру других инфлюэнсеров.
«Милю» написали Елизавета-Варвара Аранова и Оксана Мафагел, которая стала еще и режиссеркой. Ранее они участвовали в КВН и выступали со стендапом.
«„Миля“ ― сериал совершенно не про эскорт, это очень женский, душевный сериал. Женщина, дойдя до рубежа в 40 лет, начинает искать себя в новой сфере, наивно полагает, что может легко заработать деньги», — сказала актриса Карина Зверева.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Okko. В производстве принимали участие компании Originals Production и «Место силы».