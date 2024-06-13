«Миля» расскажет историю работницы сферы секс-услуг по имени Миля, которая на пороге сорокалетия решила резко изменить жизнь. Она выбрала карьеру блогера, поэтому за приличный гонорар наняла двух специалисток ― 20-летних Ксюшу (Елизавета Кононова) и Варю (Ясмина Омерович), — чтобы набрать миллион подписчиков до конца месяца. Оказалось, что девушки совсем не разбираются в раскрутке соцсетей, им просто нужны деньги. Чтобы выполнить задачу, они предлагают Миле совершать эпатажные поступки по примеру других инфлюэнсеров.