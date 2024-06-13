Мэтт Деймон и Кейси Аффлек в роли грабителей в трейлере боевика «Зачинщики»

В ролике герой Мэтта Деймона учится быть преступником. Он объясняет своему психотерапевту, что не может смотреть в глаза своему сыну из‑за финансовых проблем. После того как она спрашивает, все ли он испробовал, чтобы исправить ситуацию, он делает паузу и отвечает: «Не все».