Мэтт Деймон и Кейси Аффлек в роли грабителей в трейлере боевика «Зачинщики»

Apple TV+ выпустил трейлер боевика «Зачинщики» («The Instigators»). Его премьера состоится 9 августа.
В ролике герой Мэтта Деймона учится быть преступником. Он объясняет своему психотерапевту, что не может смотреть в глаза своему сыну из‑за финансовых проблем. После того как она спрашивает, все ли он испробовал, чтобы исправить ситуацию, он делает паузу и отвечает: «Не все».
После этого он связывается с бывшим заключенным, героем Кейси Аффлека, который возглавляет операцию против коррумпированного кандидата в мэры.
«Рори и Кобби — вынужденные напарники: отчаявшийся отец и бывший заключенный, которых объединили для ограбления коррумпированного политика, незаконно нажившего состояние.
Но когда ограбление срывается, эти двое оказываются вовлечены в вихрь хаоса, преследуемые не только полицией, но и отсталыми бюрократами и мстительными криминальными боссами», — гласит синопсис проекта.
В фильме также снимаются Майкл Сталбарг, Пол Уолтер Хаузер, Винг Реймс, Альфред Молина, Тоби Джонс, Джек Харлоу и Рон Перлман. Продюсированием проекта занимается компания Деймона и Бена Аффлека. Последний также написал сценарий совместно с Чаком Маклином. Режиссером выступает Даг Лайман («Сделано в Америке»).