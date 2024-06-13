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Илья Найшуллер не будет снимать сиквел фильма «Никто»

Сегодня в 16:36
Фото: Universal

Илья Найшуллер не будет снимать сиквел фильма «Никто». Об этом сообщает Collider.

Причина не уточняется. По данным издания, студия ищет подходящего постановщика. Помимо этого, проводится кастинг для сиквела.

Съемки ленты начнутся в августе этого года. К своим ролям вернутся Боб Оденкерк и Конни Нильсен.

Найшуллер говорил о продолжении картины еще в 2021 году. Тогда шла работа над сценарием: его, как и для первой части, должен был написать автор франшизы «Джон Уик» Дерек Колстад. Затем в марте 2024-го постановщик рассказывал, что съемки «Никого-2» стартуют в конце года.

Оригинальный фильм Найшуллера рассказывает о жизни обычного семьянина с темным прошлым. Он пытается жить спокойной жизнью и забыть о насилии, но все меняется, когда воры крадут браслет его дочери.

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