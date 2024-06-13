Илья Найшуллер не будет снимать сиквел фильма «Никто»

Причина не уточняется. По данным издания, студия ищет подходящего постановщика. Помимо этого, проводится кастинг для сиквела.
Съемки ленты начнутся в августе этого года. К своим ролям вернутся Боб Оденкерк и Конни Нильсен.
Найшуллер говорил о продолжении картины еще в 2021 году. Тогда шла работа над сценарием: его, как и для первой части, должен был написать автор франшизы «Джон Уик» Дерек Колстад. Затем в марте 2024-го постановщик рассказывал, что съемки «Никого-2» стартуют в конце года.
Оригинальный фильм Найшуллера рассказывает о жизни обычного семьянина с темным прошлым. Он пытается жить спокойной жизнью и забыть о насилии, но все меняется, когда воры крадут браслет его дочери.