«Будто облизала плитку шоколада»: Кейт Уинслет рассказала о поцелуе с Леонардо Ди Каприо

По словам актрисы, она понимает, почему многие девушки мечтают о поцелуе с Ди Каприо. При этом она отметила, что съемки первого поцелуя Розы и Джека оказались «ночным кошмаром».
«Мы целовались дубль за дублем. На мне был бледный макияж, а на Лео — коричневый. В конце концов я выглядела так, будто облизала плитку шоколада», — рассказала Уинслет.
Актриса подчеркнула, что Ди Каприо постоянно смеялся, из‑за чего им пришлось переснимать сцену с поцелуем около четырех раз.
Недавно Джеймс Кэмерон признался, что не хотел брать британку Уинслет на главную роль в драме «Титаник».
По словам кинематографиста, кандидатура Уинслет казалась ему слишком очевидной. После съемок в серии исторических фильмов («Разум и чувства», «Джуд», «Гамлет») за актрисой в индустрии закрепилось прозвище Корсетная Кейт.
«Это казалось вариантом для ленивых. Но затем более мудрые головы возобладали, и я смог увидеть, о чем все говорили. Она очень живая. Она входит в комнату с большой уверенностью, и в ней есть искра жизни», — поделился Кэмерон.