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«Будто облизала плитку шоколада»: Кейт Уинслет рассказала о поцелуе с Леонардо Ди Каприо

Сегодня в 16:23
Фото: Twentieth Century Fox

Кейт Уинслет рассказала в интервью Vanity Fair о поцелуе с Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник».

По словам актрисы, она понимает, почему многие девушки мечтают о поцелуе с Ди Каприо. При этом она отметила, что съемки первого поцелуя Розы и Джека оказались «ночным кошмаром».

«Мы целовались дубль за дублем. На мне был бледный макияж, а на Лео — коричневый. В конце концов я выглядела так, будто облизала плитку шоколада», — рассказала Уинслет.

Актриса подчеркнула, что Ди Каприо постоянно смеялся, из‑за чего им пришлось переснимать сцену с поцелуем около четырех раз.

Недавно Джеймс Кэмерон признался, что не хотел брать британку Уинслет на главную роль в драме «Титаник».

По словам кинематографиста, кандидатура Уинслет казалась ему слишком очевидной. После съемок в серии исторических фильмов («Разум и чувства», «Джуд», «Гамлет») за актрисой в индустрии закрепилось прозвище Корсетная Кейт.

«Это казалось вариантом для ленивых. Но затем более мудрые головы возобладали, и я смог увидеть, о чем все говорили. Она очень живая. Она входит в комнату с большой уверенностью, и в ней есть искра жизни», — поделился Кэмерон.

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