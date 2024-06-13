Власти Ройтлингена в Германии запустили антирекламу города, чтобы привлечь к себе внимание

Власти города Ройтлингена в Германии запустили рекламную кампанию «Ройтлинген не может понравиться». На улицах появились баннеры с антирекламой города, сообщает SWR.
«Добро пожаловать — и нам очень жаль», — гласит плакат на железнодорожном вокзале Ройтлингена. Также на улицах развесили фразы «К сожалению, должны тебе сообщить: ты в Ройтлингене», «Живем там, куда никто не приезжает в отпуск», «Ничто так не скучно, как интересный день в Ройтлингене» и «Он просто 10 из 10. Но он из Ройтлингена».
Как узнал Stuttgarter Zeitung, таким образом мэрия хочет привлечь внимание к своей пресс-конференции, на которой она поделится планами на будущее, и поиронизировать над жалобами местных жителей в соцсетях. Однако некоторые горожане назвали акцию «пустой тратой денег»: «Им следует лучше подумать и сделать город привлекательным, а не говорить что‑то подобное».
Как отмечают местные СМИ, кампания действительно завирусилась. В Ройтлинген приезжают, чтобы сделать снимки на фоне плакатов, но есть предположения, что эффект от антирекламы долго не продлится.