Власти Ройтлингена в Германии запустили антирекламу города, чтобы привлечь к себе внимание

«Добро пожаловать — и нам очень жаль», — гласит плакат на железнодорожном вокзале Ройтлингена. Также на улицах развесили фразы «К сожалению, должны тебе сообщить: ты в Ройтлингене», «Живем там, куда никто не приезжает в отпуск», «Ничто так не скучно, как интересный день в Ройтлингене» и «Он просто 10 из 10. Но он из Ройтлингена».