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В России снимают лайв-экшн-ремейк «Простоквашино». Режиссер — Сарик Андреасян

Сегодня в 15:45

В России начались съемки полнометражного фильма «Простоквашино» по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». Об этом сообщает портал «Кинобизнес».

Ленту снимают в лайв-экшн-формате: реальные актеры будут взаимодействовать с анимированными героями. Действие сюжета будет развиваться в советское время, как и в рассказах Успенского.

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© Фото: «Союзмультфильм»

Режиссером «Простоквашино» выступает Сарик Андреасян. Своим фильмом он пообещал отдать дань уважения произведениям Эдуарда Успенского и оригинальному мультфильму.

«Я хочу заверить зрителей, что все будет сделано в лучших традициях мирового качества. Эта история о взрослении не теряет актуальности, она близка абсолютно каждому, и мы расскажем ее на современном киноязыке», — сказал он.

Повесть «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского впервые была опубликована в 1974 году. Это первая книга в цикле произведений о Простоквашино.

Первой экранизацией серии стал мультфильм «Трое из Простоквашино» 1978 года. В 1980-м вышло его продолжение «Каникулы в Простоквашино», а в 1984-м — мультфильм «Зима в Простоквашино».

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