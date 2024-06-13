Disney показал, кто сыграет Моану в предстоящем фильме

«Мой дедушка родом из Фааала, Палаули, в Савайи. А моя бабушка родом из Леулумога-Туаи на главном острове Уполу в Самоа. Для меня большая честь иметь возможность прославить Самоа и все народы тихоокеанских островов», — рассказала она.