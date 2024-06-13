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Disney показал, кто сыграет Моану в предстоящем фильме

Сегодня в 14:52
Фото: Disney

Стало известно, кто исполнит главную роль в фильме «Моана». Об этом сообщает Variety.

Принцессу полинезийского племени сыграет 17-летняя Кэтрин Лагайя. Она составит компанию ранее объявленному Дуэйну Джонсону, который повторит свою роль полубога Мауи.

«Мой дедушка родом из Фааала, Палаули, в Савайи. А моя бабушка родом из Леулумога-Туаи на главном острове Уполу в Самоа. Для меня большая честь иметь возможность прославить Самоа и все народы тихоокеанских островов», — рассказала она.

К фильму также присоединятся житель Новой Зеландии Джон Туи в роли отца Моаны, вождя Туи; самоанско-новозеландская актриса Фрэнки Адамс в роли матери Моаны, Сины; и Рена Оуэн, родом из Новой Зеландии, в роли бабушки Талы.

Производство «Моаны» начнется этим летом, а релиз запланирован на 10 июля 2026 года. Режиссером киноадаптации истории об отважной островитянке станет Томас Кайл, автор «Гамильтона». Он, как ожидается, перескажет историю из анимационной картины и уделит особое внимание культуре и традициям племени Моаны.

Над проектом будут работать сценарист мультфильма Джаред Буш и Дана Леду Миллер («Служба новостей», «Нарко», «Последний кандидат»), а также Лин-Мануэль Миранда — ему предстоит адаптировать музыку для киноверсии «Моаны».

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