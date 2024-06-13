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Папа римский призвал сократить проповеди, чтобы прихожане не дремали

Сегодня в 12:56
Фото: Fred Marvaux/Flickr

Папа Франциск попросил священников проводить короткие проповеди не более 8 минут, чтобы прихожане не дремали. Об этом сообщает The Guardian.

Проповедь, или послание, произнесенная во время церковной службы, «должна быть короткой: образ, мысль, чувство». Проповедь не должна длиться более восьми минут, «потому что после этого времени теряется внимание и люди засыпают, и они правы», добавил он.

Проповедь на католической службе обычно следует за чтением Библии и используется для закрепления учения. «Священники иногда много говорят, и ты не понимаешь, о чем они говорят», — сказал папа римский.

Франциск говорил о необходимости того чтобы священники не болтали во время проповедей.

В конце мая папа Франциск посетовал, что «в семинариях и так много педерастов», и потребовал не принимать геев в эти учебные заведения. Ему пришлось извиняться за это высказывание, но, согласно итальянской прессе, он повторил эти же слова на встрече с римскими священниками.

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