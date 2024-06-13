Папа римский призвал сократить проповеди, чтобы прихожане не дремали

В конце мая папа Франциск посетовал, что «в семинариях и так много педерастов», и потребовал не принимать геев в эти учебные заведения. Ему пришлось извиняться за это высказывание, но, согласно итальянской прессе, он повторил эти же слова на встрече с римскими священниками.