Папа римский призвал сократить проповеди, чтобы прихожане не дремали

Папа Франциск попросил священников проводить короткие проповеди не более 8 минут, чтобы прихожане не дремали. Об этом сообщает The Guardian.
Проповедь, или послание, произнесенная во время церковной службы, «должна быть короткой: образ, мысль, чувство». Проповедь не должна длиться более восьми минут, «потому что после этого времени теряется внимание и люди засыпают, и они правы», добавил он.
Проповедь на католической службе обычно следует за чтением Библии и используется для закрепления учения. «Священники иногда много говорят, и ты не понимаешь, о чем они говорят», — сказал папа римский.
Франциск говорил о необходимости того чтобы священники не болтали во время проповедей.
В конце мая папа Франциск посетовал, что «в семинариях и так много педерастов», и потребовал не принимать геев в эти учебные заведения. Ему пришлось извиняться за это высказывание, но, согласно итальянской прессе, он повторил эти же слова на встрече с римскими священниками.