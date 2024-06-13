«У меня было резидентство в другом эмирате, я его отменил. Подал на резидентство в Дубае и [до изгнания] был туристом. У меня было ограниченное количество дней, и, когда эти дни кончились, я подал на туристическую визу — мне отказали. Потом дни накопились, я попробовал просто залететь — меня не пустили, и все. Вот так я узнал, что я забанен, потом начал узнавать. Короче, один из правителей Эмиратов затаил на меня злобу. За что? Я не знаю, мне не сказали».