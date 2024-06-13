Моргенштерн считает, что его не пускают в Дубай из‑за обиды кого‑то во власти ОАЭ. Также он уверен, что россияне его по-прежнему любят, а власти — нет. Об этом он рассказал в двухчасовом интервью «Вписке».
Вот самые интересные цитаты.
«Один из правителей Эмиратов затаил на меня злобу»
«У меня было резидентство в другом эмирате, я его отменил. Подал на резидентство в Дубае и [до изгнания] был туристом. У меня было ограниченное количество дней, и, когда эти дни кончились, я подал на туристическую визу — мне отказали. Потом дни накопились, я попробовал просто залететь — меня не пустили, и все. Вот так я узнал, что я забанен, потом начал узнавать. Короче, один из правителей Эмиратов затаил на меня злобу. За что? Я не знаю, мне не сказали».
«Я благодарен, что меня выгнали из Дубая»
«В Дубае [у меня] была стагнация, я стоял на месте и просто бухал. Нету там человеческой жизни, я начал от нее отвыкать и забывать. Меня выгнали — сейчас я за это благодарен реально судьбе.
В Дубае я себя довел до того, что мои анализы показали в 10 раз от печени. Я довел себя до панических атак».
«Не хочу возвращаться. Народ России меня любит, но не любят несколько людей из власти»
«Мы вели переговоры, [не знаю с кем]. Мы не дошли до оффера. Стороны думали, что им надо и на что они согласны, но до оффера не дошло. Не сказать, что я отказался или на что‑то согласился. Просто оказывается, что я возвращаться не хочу.
Я бы очень хотел увидеть бабушку, побывать в Уфе. А в Москву не хочу, глядя на то, как там живут люди, шоу-бизнес, движения с охранниками 24/7. Мне нравилось, но теперь я не хочу.
Народ России меня любит, меня не любят точечно несколько людей из власти. Я не понимаю, за что, до сих пор. Есть какие‑то злыдни, они настолько весомые, что, если они захотят, меня посадят в России. Я могу выйти на улицу без охраны на улице в любом городе в России, и все скажут: „Привет, Алишер, мы скучали“».
Сколько денег у Моргенштерна?
«[На стриме у Меллстроя показывал 8 млн долларов], на тот момент где‑то столько было. Если посмотрите тот стрим, то я показал это вообще в заметках. Я долго считал в голове, потом в калькуляторе и эту цифру в заметке выписал.
Плюс у меня российский банк есть. Вот [на одном счете] 40 млн [рублей] лежит, на „бизнесе“ — еще 12 млн. Если все активы посчитать, движки-недвижки плюс цепи-бриллианты-золото, сейчас выходит под 9 [млн долларов].
Сейчас вы ******* [удивитесь] от моей финансовой грамотности. Я купил дом за 165 млн, когда курс [рубля к доллару] был 65–70. [То есть он стоил] 2,3–2,4 [млн долларов]. А сейчас я его продаю за 150 [млн рублей], что по нынешнему курсу 94 [рубля за доллар] — это 1,6 [млн долларов]. В итоге я ******* [потерял] 750 тыс. долларов на доме, вот такой вот я инвестор.
Решил для себя, что больше в недвижку не буду входить, не мое. Я по крипте. В Дубае купил две хаты и бизнес открыл — тоже что‑то не срослось.
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Я решил, раз я шиз, надо это монетизировать, и создал для шизы канал. Для таких мыслей люди не готовы пока, и я это пишу за 100 долларов в месяц. Какие треки, о чем вы говорите? Если я могу создать приватный канал и лутать по 60–70 тыс. евро в месяц. Мне для жизни больше и не нужно, хватает на все отели, самолеты, бизнес-классы.
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Когда ушли [международные] площадки из России, доход с песен упал настолько, что песни для меня сейчас приколы. Если я буду хоть каждый месяц [выпускать] хит, то буду зарабатывать меньше раз в 20, чем зарабатываю сейчас.
Музыка — это мой инструмент, с его помощью я рекламирую проект „Моргенштерн“. Я не музыкант, я не посвятил этому жизнь. Но это одно из моих щупалец, которым я захватываю людей».
О запрете рекламы у иноагентов
«[Мобильная игра] Black Russia — единственные, с кем я работал из России в последнее время. Я давно не работаю в их юрисдикции, я не налоговый резидент.
<…>
Рекламные контракты — мой главный доход сейчас. Сейчас летим на переговоры с [букмекерской конторой], класс. Они вторая БК в мире, у них миллиарды. Это честь — работать с такой большой компанией.
В Казахстане это легальная контора, в Европе это легальная контора, они спонсируют „ПСЖ“ и „Барселону“. Я не работаю на Россию, не работаю в этой юрисдикции, а рекламирую европейский и казахстанский [бренд]».
Почему рекламировать азартные игры — это нормально
«Мне не жалко тупых людей. Если они после рекламы качают [приложение БК] и видят, что в их стране это нелегально, а потом идут по ссылке на левый сайт — я виноват, что [человек] тупой?
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У меня сейчас много детей [среди подписчиков], я им как батек. Могу подучить, прикольнуться. Прикольная ответственность, я ее наконец-то осознал.
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Я не заставляю людей лудить. Говорю им, что ставки — это не работа, это побалдеть. Зарядил немного, интересней матч смотреть. А поднять на этом лямы могу только я.
[Лудомания — это самая тяжелая форма зависимости]. Если человек ******* [тупой], почему я в этом виноват? Я влияю хорошо [на молодое поколение]. Я учу своих детишек хорошим вещам.
Если среди моей аудитории есть ******* [дурак], который из‑за этой ***** [штуки] ******* [проиграл] бабки, я надеюсь, это будет ему уроком и он вырастет. Если он станет лудиком, да и ***** [все равно]. Моей ответственности в этом нет. Он просто не справился. Если бы не я его на это толкнул, его бы толкнул кто‑нибудь другой. Это естественный отбор.
Что в рекламе [БК] принципиально для меня — не давать людям надежду. Если я говорю: „Ты заработаешь денег и станешь богатым, если перейдешь по этой ссылке“, а там ********* [обман] — все, я гандон. Я нигде не обманываю людей, я говорю им честно.
Даже когда я создал свою монету, я сказал людям, что это стопроцентный скам и в любой момент заберу все одной кнопкой, но пока не хочу. И они принесли мне 200 тыс. долларов туда, сейчас мы выходим на биржу, они принесут еще больше. И в любой момент я заберу.
Это скамомазохисты, люди хотят, чтобы их ******* [обманули]. Я новый Мавроди. Несите свои деньги, если хотите их проиграть, я их заберу».
«Депрессии не существует»
«Я занимался с психологом три дня. Я ему говорю: „Я каждый день выпиваю, вроде немного, но каждый день — может, это проблема?“ А он мне: „Смотри, ты замечаешь, что это ухудшает твою жизнь? С утра чувствуешь себя плохо, физическая интоксикация есть? Нет? Ну тогда проблемы-то нет“. Брат, спасибо, ты гений.
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Я думаю, что мы все циклы. Главное — это понять и поменяться, стать хорошим человеком. Хороший человек никогда ***** [зла] не сделает. Иногда у меня получается ***** [ошибка] нечаянно, я сразу иду и извиняюсь, пытаюсь исправить. Мой отец местами двигался как нехороший человек, от этого он и спился.
Хороший человек никогда не будет в депрессии. Фараон ***** [глупости] не скажет, депрессии не существует, ее придумали для ********* [дураков]. Это лишь мое мнение.
Грустить можно, я выбираю себе для этого время. [Решаю], что сегодня погрустим чуть-чуть, поплачем под грустную музыку, а потом гоним бухать. А кто‑то уходит в депрессию специально надолго. А еще есть ******* [придурки], которые вызывают жалость, они плачут, [говорят], что им так плохо, так ужасно. Иди ***** [на фиг], это не моя ответственность».
Как Моргенштерн попал в израильский спецприемник
«Я прилетел сюда в один из первых разов, особо не знал ни законы, ни правила. Купил себе нож и перцовку. Меня напугали, что здесь теракты.
[На улице] становится жарко, хочу раздеться и не знаю, вдруг здесь законом запрещено раздетым ходить [как в Дубае]. Подхожу к человеку в форме: „Можно я сниму кофточку? Мне жарко. Можно тут с голым торсом гулять?“. Он говорит, что ***** [плевать] вообще всем, раздевайся.
Я раздеваюсь, у меня выпадает нож. Он достает ствол и такой: „Хоп, стоп-стоп-стоп, ложись на землю“. Меня обыскивают, приезжают менты, меня забирают. И я ночь просидел в израильской тюрьме. Потому что нож, оказывается, — это уголовная статья, а человек, к которому я подошел, — это охранник американского посольства».
Почему Моргенштерн выиграл биф с Оксимироном*
«Когда его дисс на меня вышел, все думали, что он выиграл. Но где он сейчас?
Мы, артисты, всю жизнь меряемся писями. Сейчас есть член вот такой [маленький], „гулькин член“. А моя вот такая [большая].
[В том батле он выиграл?] Мирон сделал красиво, потому что он ******** [постарался]. Но кто выиграл жизнь — человек, который сделал клип и трек за день, или человек, который отсмотрел про меня все и написал восьмиминутный трек? Кто выиграл?
Когда вышел клип Мирона с диссом, где он показал жопу, залез в мусорку, клоуничал, я думал: „Ура, наконец-то Мирон Янович убирает серьезное ***** [лицо] и начнется круто, весело“. Ведь дисс тоже ******** [был успешным], 20 лямов [набрал]. Но это была вспышка — и опять падение.
Посмотрим, на что еще способен старикан. Мое предложение было, кстати, я готов помочь спродюсировать песню. Потому что текста [супер], но музыкально он прям не может».
Топ российских рэперов от Моргенштерна
- Toxi$
- Voskresenskii
- Bushido Zho
- Friendly Thug 52 NGG
- Alblak 52
«Людей привлекает не популярный звук, а энергия. Вот у Bushido она есть, я ее чувствую, он горилла, наш тип, слон. Почему Scally Milano [стал известным]? У него вроде ни музыкально, ни что, но у него энергия сумасшедшая.
Как и Toxi$, его кружки — танцы. Человек с энергией, он умеет контролировать тело. Он чувствует музыку, у него есть грув, вайб».
Отдельно Алишер выделил Платину: «[В альбоме „Платина“] человек говорит, как устроен мир. Я назвал это новой Библией, но такие сравнения могут отпугнуть людей. Там все про наш мир, как он есть».
«5 фильмов, которые обязан посмотреть каждый» от Моргенштерна
- комедия «Новейший завет»
- комедия «Кролик Джоджо»
- драма «Голгофа»
- хоррор «Солнцестояние»
- комедия «Залечь на дно в Брюгге».
* Алишер Моргенштерн и Мирон Федоров внесены Минюстом в реестр иноагентов.