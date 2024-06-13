Соцсеть BeReal купили за полмиллиона евро

Платформу BeReal, которая позволяет выкладывать лишь один пост в день и делать это без редактуры, приобрел издатель мобильных игр Voodoo за 500 тыс. евро. Об этом сообщается в блоге компании.
Условия сделки с французской компанией не раскрываются. Известно только, что генеральный директор и соучредитель BeReal Алексис Баррейат будет курировать переход к новому руководству, прежде чем покинуть компанию. Неясно, будут ли еще увольнения в результате этой покупки.
Voodoo владеет не только играми, но и приложениями, в том числе соцсетью для матерей Wemoms. После этого приобретения BeReal стала самой примечательной платформой в пакете компании. Недавние отчеты показали, что у BeReal осталось меньше года до полного исчерпания собственных денежных средств.
BeReal за последние несколько лет стал популярным из‑за своей простоты: раз в день пользователи получают уведомление о необходимости опубликовать фотографию прямо сейчас в течение двух минут. Со временем оно несколько изменилось (теперь можно публиковать сообщения более одного раза в день). Voodoo утверждает, что у соцсети есть 40 млн активных пользователей.