Соцсеть BeReal купили за полмиллиона евро

BeReal за последние несколько лет стал популярным из‑за своей простоты: раз в день пользователи получают уведомление о необходимости опубликовать фотографию прямо сейчас в течение двух минут. Со временем оно несколько изменилось (теперь можно публиковать сообщения более одного раза в день). Voodoo утверждает, что у соцсети есть 40 млн активных пользователей.