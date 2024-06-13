Пикник Афиши 2024
МСК, СК Лужники, 3–4.08=)СПБ, Елагин остров, 10–11.08
Афиша | СБЕР — генеральный партнёр

Соцсеть BeReal купили за полмиллиона евро

Сегодня в 11:56
Фото: BeReal./YouTube

Платформу BeReal, которая позволяет выкладывать лишь один пост в день и делать это без редактуры, приобрел издатель мобильных игр Voodoo за 500 тыс. евро. Об этом сообщается в блоге компании.

Условия сделки с французской компанией не раскрываются. Известно только, что генеральный директор и соучредитель BeReal Алексис Баррейат будет курировать переход к новому руководству, прежде чем покинуть компанию. Неясно, будут ли еще увольнения в результате этой покупки.

Voodoo владеет не только играми, но и приложениями, в том числе соцсетью для матерей Wemoms. После этого приобретения BeReal стала самой примечательной платформой в пакете компании. Недавние отчеты показали, что у BeReal осталось меньше года до полного исчерпания собственных денежных средств.

BeReal за последние несколько лет стал популярным из‑за своей простоты: раз в день пользователи получают уведомление о необходимости опубликовать фотографию прямо сейчас в течение двух минут. Со временем оно несколько изменилось (теперь можно публиковать сообщения более одного раза в день). Voodoo утверждает, что у соцсети есть 40 млн активных пользователей.

Подробности по теме
«А помните, был такой BeReal?» Почему все опять забыли про очередную соцсеть
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами