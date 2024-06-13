Сотням студентов УрФУ аннулировали экзамен из‑за внешнего вида «как на порностримингах» и макбука

Почти тысяче первокурсников Уральского федерального университета аннулировали результаты экзамена по английскому языку. Среди причин от представителей вуза: внешний вид «как на порностримингах», слишком быстрая сдача экзамена и ноутбук от Apple. Об этом студенты рассказали E1.ru.
Все учащиеся проходили онлайн-тест на платформе Exam1, во время экзамена в специальном кабинете Центра независимой оценки результатов обучения вуза (ЦНОРО УрФУ) их снимала веб-камера. По итогам процедуры в список несдавших попали 959 человек.
Точных причин провала представители центра не дают, и студентам остается гадать и жаловаться на хамские сообщения из вуза. В части из них говорится о неподобающем внешнем виде, в других — о возможном списывании. Первокурсники же предполагают, что дело в техническом сбое и непрофессионализме.
Они передали журналистам несколько электронных писем от представителей центра. В них — угрозы забанить, отказ от комментариев и обвинения в списывании. Одному из учащихся на вопрос о том, почему владельцам макбуков вдруг запретили сдавать экзамен, написали: «санкции омерики не позволяют использовать огрызок».
«Причиной аннулирования результатов стал внешний вид студентов — „как на порностримингах“, быстрое завершение экзамена. Студенты массово стали обращаться в деканаты своих факультетов, а также в службу поддержки ЦНОРО, где грубо и по-хамски отвечали, грозясь забанить. Нам прямым текстом дали понять, что комментариев не будет», — возмущается студентка Анастасия.
По словам другого студента, ему несдачу объяснили малым временем прохождения теста: «Служба поддержки объясняет причину так: „Время прохождения теста слишком мало, хотя отведен на него час, значит, обучающийся списывал“. При этом на уровне А1 было около восьми заданий, которые запросто можно решить за 10–15 минут».
В пресс-службе университета журналистам ответили, что тест проходили 6765 студентов, результат аннулировали у 959 человек, это 14% от всех.
«Причина — несоблюдения требований прокторинга, в частности перемещение по другим вкладкам в браузере, использование наушников и смартфонов, подсказки или помощь третьих лиц во время экзамена, уход из аудитории без предупреждения», — объясняют в вузе.
Также в руководстве пообещали провести «дисциплинарную беседу о недопустимости некорректного общения» с грубыми сотрудниками ЦНОРО.