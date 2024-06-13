Сотням студентов УрФУ аннулировали экзамен из‑за внешнего вида «как на порностримингах» и макбука

По словам другого студента, ему несдачу объяснили малым временем прохождения теста: «Служба поддержки объясняет причину так: „Время прохождения теста слишком мало, хотя отведен на него час, значит, обучающийся списывал“. При этом на уровне А1 было около восьми заданий, которые запросто можно решить за 10–15 минут».