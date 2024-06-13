Уволенные сотрудники SpaceX подали в суд на Илона Маска из‑за сексуальных домогательств

Восемь бывших инженеров SpaceX подали в суд на Илона Маска, обвиняя его в сексуальных домогательствах и отмщении. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на судебный иск.
«Маск сознательно и целенаправленно создал нежелательную враждебную рабочую среду своим поведением, связанным с размещением гнусных сексуальных фотографий, мемов и комментариев, унижающих женщин и/или ЛГБТК+ сообщество*», -утверждают истцы.
Уволенные в 2022 году работники процитировали посты Маска в твиттере (сейчас — X) с шутками на сексуальные темы и заявили, что основатель компании поддерживал «извращенную сексистскую культуру в SpaceX». Некоторые из истцов рассказали, что они «подверглись прямым нападкам, подражающим посты Маска». Согласно иску, старшие инженеры во время технических совещаний часто использовали фаллический язык, называя механические детали «chodes» и «schlongs» (сленговые варианты слова «пенис»).
В 2022 году уволенные работники опубликовали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу поведения Маска и корпоративной культуры в SpaceX. В иске утверждается, что приказ об их увольнении составил «в отместку» лично Маск. По данным Bloomberg, после того, как представитель отдела кадров предложил руководству SpaceX провести расследование, Маск ответил: «Мне все равно, увольте их».
В SpaceX отвергают обвинения и утверждают, что уволенные сотрудники нарушили политику компании. Там также заявили, что Маск не участвовал в увольнении работников.
Ранее The Wall Street Journal написал о сексуальных отношениях Маска с двумя сотрудницами SpaceX. Третья женщина, беседовавшая с журналом, рассказала, что бизнесмен несколько раз просил ее завести от него детей и жаловался на ее результаты работы отказа. Она рассказала, что ей также отказали в повышении зарплаты. По данным издания, По утверждению истцов, Маск и президент SpaceX Гвинн Шотвелл участвовали в «высмеивающих и подшучивающих» видео, в которых сотрудник в том числе демонстрирует «правильный способ отшлепать коллегу».
В 2022 году в домогательствах Маска обвинила бывшая стюардесса SpaceX. По ее словам, во время одного из полетов миллиардер предложил прийти к нему в каюту для «полного массажа тела», и, когда женщина пришла, она обнаружила Маска «полностью голым, за исключением простыни, закрывающей нижнюю половину тела». Бизнесмен «обнажил свои гениталии», а затем «прикоснулся к ней и предложил купить ей лошадь [она занималась верховой ездой], если «сделает больше, имея в виду половой акт». После отказа ей сократили количество смен, поэтому она подала жалобу. При этом SpaceX в 2018 году выплатила стюардессе компании 250 тыс. долларов по делу о досудебном урегулировании жалобы.
* Верховный суд РФ признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в стране.