Уволенные сотрудники SpaceX подали в суд на Илона Маска из‑за сексуальных домогательств

В 2022 году в домогательствах Маска обвинила бывшая стюардесса SpaceX. По ее словам, во время одного из полетов миллиардер предложил прийти к нему в каюту для «полного массажа тела», и, когда женщина пришла, она обнаружила Маска «полностью голым, за исключением простыни, закрывающей нижнюю половину тела». Бизнесмен «обнажил свои гениталии», а затем «прикоснулся к ней и предложил купить ей лошадь [она занималась верховой ездой], если «сделает больше, имея в виду половой акт». После отказа ей сократили количество смен, поэтому она подала жалобу. При этом SpaceX в 2018 году выплатила стюардессе компании 250 тыс. долларов по делу о досудебном урегулировании жалобы.