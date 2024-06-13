Татьяну Лазареву* объявили в розыск

Полиция объявила в розыск телеведущую Татьяну Лазареву. Информация об этом появилась в базе розыска МВД.
Уточняется, что ее ищут по уголовному делу. Номер статьи в карточке не указан.
В апреле этого года депутатка Госдумы Елена Ямпольская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить интервью телеведущей на оправдание терроризма. Проверкой должна была заняться московская прокуратура.
Поводом для возмущения депутатки стали слова Лазаревой в беседе на подкасте «И грянул Грэм» в августе прошлого. Комментируя мятеж ЧВК «Вагнер», ведущая призналась, что радуется, когда читает новости об атаках украинских беспилотников по российским объектам.
«Теперь я отслеживаю свои чувства. Буквально каждый день мы наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И каждый раз, а что здесь, [что у меня внутри], если мы говорим про чувства. Знаете, это ужасно, но я радуюсь. Беспилотникам и Пригожину тоже», — ответила Лазарева.
Комментируя завирусившийся отрывок, ведущая связала его появление с анонсом выдвижения в кандидаты в депутаты Мосгордумы и сказала: «Конечно, я этому [атакам на российские города] не рада, но еще больше я не рада тому, что бомбы начали лететь на мой любимый Харьков и другие города украинские».
О политических планах Лазарева объявила в марте и объяснила их тем, что хочет таким образом проверить, верны ли утверждения о том, что статус иноагента «нисколько не дискриминирует людей». В мае этого года Госдума приняла закон о запрете иноагентам избираться на выборах всех уровней.
* Татьяна Лазарева внесена Минюстом в реестр иноагентов.