Татьяну Лазареву* объявили в розыск

«Теперь я отслеживаю свои чувства. Буквально каждый день мы наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. И каждый раз, а что здесь, [что у меня внутри], если мы говорим про чувства. Знаете, это ужасно, но я радуюсь. Беспилотникам и Пригожину тоже», — ответила Лазарева.