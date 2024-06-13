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В Дании из магазинов убирают корейский рамен, потому что он слишком острый

Сегодня в 09:55
Фото: Alpha/Flickr

Из магазинов Дании уберут корейский рамен, потому что он слишком острый. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на заявление агентства по делам продовольствия страны.

Ведомство обнаружило опасный уровень капсаицина (жгучее вещество, которое делает перец острым) в лапше быстрого приготовления от Samyang и отозвало ее из торговых сетей. Речь идет о рамене с курицей Buldak тройной, двойной и обычной остроты.

Представители властей отметили, что содержание вредных веществ в одной упаковке было «настолько высоким, что создавало риск развития острого отравления у потребителей».

«Если у вас есть эти продукты, вы должны выбросить их или вернуть в магазин по месту приобретения», — говорится в заявлении. Кроме того, ведомство отдельно обратилось к родителям и призвало их не давать лапшу детям, а также звонить на специальную линию в случае появления острых симптомов отравления.

Продукция Samyang пользуется огромной популярностью за рубежом, и в 2023 году операционная прибыль компании достигла рекордного уровня — более 110 млн долларов.

В комментарии для прессы представитель пищевого гиганта отметил, что это первый случай отзыва продуктов компании из‑за излишней остроты, и добавил, что корпорация будет работать над тем, чтобы лучше понять местные правила на экспортных рынках.

«В настоящее время продукция экспортируется по всему миру, но это первый случай, когда она была отозвана по этой причине», — отметил он.

В последние несколько месяцев цена акций Samyang взлетела на 70% на фоне виральной популярности лапши Buldak со вкусом карбонары в США. Ее поклонниками оказались подростки в тиктоке, а рэперка Карди Би даже рассказала, что провела больше получаса в супермаркете в поисках упаковки.

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