В Дании из магазинов убирают корейский рамен, потому что он слишком острый

«Если у вас есть эти продукты, вы должны выбросить их или вернуть в магазин по месту приобретения», — говорится в заявлении. Кроме того, ведомство отдельно обратилось к родителям и призвало их не давать лапшу детям, а также звонить на специальную линию в случае появления острых симптомов отравления.