У фильма о Блейде вновь нет режиссера

Из нового боевика Marvel о Блейде вновь ушел режиссер. Проект покинул француз Ян Деманж, известный по работе над «Белым парнем Риком» и «Страной Лавкрафта». Об этом узнало издание The Wrap.
Также известно, что сценарий картины ждет очередная переработка. Над ним работает Эрик Пирсон, в прошлом писавший сюжеты «Тора: Рагнарек», «Черной вдовы», «Громовержцев» и «Фантастической четверки». Он стал уже четвертым сценаристом проекта, до него над историей работали Майкл Старрбери («Когда они нас увидят»), Ник Пиццолатто («Настоящий детектив») и Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»).
По информации инсайдера, Marvel не торопится начинать съемки и ставит во главу угла качество будущей ленты с Махершалой Али в главной роли, даже несмотря на то что она была анонсирована еще пять лет назад, а релиз пока назначен на 7 ноября 2025 года.
Студия планирует выпускать по два фильма в год, а в ближайшее время в расписании стоят «Дедпул и Росомаха», «Капитан Америка: Дивный новый мир», «Громовержцы» и «Фантастическая четверка».