Инстасамка отсудила 2 млн рублей у Стаса Ярушина за кавер на «За деньги да»

Певица Инстасамка выиграла суд у актера Стаса Ярушина. Теперь он должен заплатить 2 млн рублей за кавер-версию «За деньги да» и удалить ее. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Причиной иска стал конфликт между Инстасамкой и Мией Бойко, исполнившей кавер на шоу «Muzloft», его ведущим является Ярушин. Инстасамка была недовольна появлением песни, отмечает Super.ru. В инстаграме* Бойко она прокомментировала отрывок песни : «На твоем месте я бы тоже хотела быть мной (это цитата из песни Меган Трейнор „Me Too“. — Прим. ред.)».
По информации портала, затем кто‑то из команды блогерши позвонил Бойко и пригрозил подать на нее в суд, если она «не выскажется публично». Позже Бойко посмеялась над ситуацией, исполнив часть «За деньги да» на одном из концертов.
В итоге в суд был подан иск на Ярушина, создателя шоу, за неправомерное использование музыкального произведения, истцом стал директор Инстасамки Максим Столяров, которому принадлежат права на трек. Ни актер, ни его представители не явились ни на одно из заседаний.
Судья частично удовлетворил требования представителя Инстасамки. Согласно решению, автор Muzloft теперь обязан удалить кавер-версию «За деньги да», заплатить истцу компенсацию в 2 млн рублей и возместить ему оплату юридических услуг.