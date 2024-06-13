Инстасамка отсудила 2 млн рублей у Стаса Ярушина за кавер на «За деньги да»

Причиной иска стал конфликт между Инстасамкой и Мией Бойко, исполнившей кавер на шоу «Muzloft», его ведущим является Ярушин. Инстасамка была недовольна появлением песни, отмечает Super.ru. В инстаграме* Бойко она прокомментировала отрывок песни : «На твоем месте я бы тоже хотела быть мной (это цитата из песни Меган Трейнор „Me Too“. — Прим. ред.)».