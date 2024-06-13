В Ленобласти отменили сплав на секс-куклах. Мешает «негативный общественный резонанс»

В Ленинградской области отменили традиционный сплав на секс-куклах Bubble Baba Challenge. Полиция рекомендовала отменить соревнования из‑за «негативного общественного резонанса». Об этом сообщил создатель и идеолог соревнований Дмитрий Булавинов.
В апреле–мае этого года участники сплава обратились в администрацию Приозерского муниципального района Ленинградской области с просьбой поддержать соревнования. В ответ им пришел список согласований, необходимый для «обсуждения даты рабочего совещания по проведению соревнований», пишет Булавинов.
Организаторы также подали запрос в местный отдел МВД. Спустя 10 дней начальник районной полиции прислал рекомендацию отказаться от ивента.
«Обращаю ваше внимание, что проведение вышесказанного мероприятия имеет высокий негативный общественный резонанс, в связи с этим ОМВД России настоятельно рекомендует не проводить соревнования на территории Приозерского района», — говорится в письме начальника отдела Станислава Цыганова, которое приводит создатель челленджа.
«Конечно, „настоятельно рекомендует не проводить“ не совсем тождественно „запрещает“, но тем не менее. Разумеется, проводить соревнования при таком к ним отношении властных структур было бы как минимум легкомысленно. Поэтому принято решение не проводить соревнования Bubble Baba Challenge, по крайней мере в 2024 году», — объясняет решение Булавинов.
Он также напомнил, что в прошлом году на него составили протокол о мелком хулиганстве (статья 20.1. КоАП РФ). Поводом для административного преследования стала публикация фотографий с заплыва. Решения суда по нему нет до сих пор.
«Мне инкриминируют проведение соревнований, оскорбляющих чувства третьих лиц (приехавших посмотреть на это зрителей, видимо) и размещение в телеграм-канале „Питер Live“ фотографий, оскорбляющих человеческое достоинство и демонстрирующих явное неуважение к обществу и государству», — писал тогда Булавинов. Он отметил, что не имеет отношения к упомянутому каналу, а в личной беседе полицейский сказал ему, что достаточно публикации фотографий на личном сайте организатора.