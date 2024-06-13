В Ленобласти отменили сплав на секс-куклах. Мешает «негативный общественный резонанс»

«Мне инкриминируют проведение соревнований, оскорбляющих чувства третьих лиц (приехавших посмотреть на это зрителей, видимо) и размещение в телеграм-канале „Питер Live“ фотографий, оскорбляющих человеческое достоинство и демонстрирующих явное неуважение к обществу и государству», — писал тогда Булавинов. Он отметил, что не имеет отношения к упомянутому каналу, а в личной беседе полицейский сказал ему, что достаточно публикации фотографий на личном сайте организатора.