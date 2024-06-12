Рассел Кроу признался, что не очень рад созданию сиквела «Гладиатора»

«Я вспоминаю тот возраст, в котором я был, когда снимался в этом фильме, и все, что произошло после этого, те двери, которые открыл для меня этот проект. Я хочу быть предельно честным: здесь есть оттенок меланхолии и ревности», — сказал Кроу.