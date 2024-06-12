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Рассел Кроу признался, что не очень рад созданию сиквела «Гладиатора»

Сегодня в 20:56
Фото: кадр из фильма «Гладиатор»/Universal Pictures

Новозеландский актер Рассел Кроу, звезда фильма «Гладиатор», не очень рад созданию сиквела картины. В этом он признался в интервью Кайлу Мередиту.

Кроу сказал в разговоре, что чувствует себя «немного дискомфортно» из‑за грядущего продолжения «Гладиатора». Артист сожалеет, что не может влиять на то, каким будет новый фильм.

«Конечно, мой персонаж мертв, и у меня нет права голоса в том, что сейчас делается. Но я слышал пару вещей и говорил „Нет, нет, нет, это не в моральных правилах этого конкретного персонажа“», — поделился Кроу.

Актер не уточнил, что именно не понравилось ему в сюжете «Гладиатора-2». Вместо этого он вспомнил о своем опыте работы над оригинальной лентой.

«Я вспоминаю тот возраст, в котором я был, когда снимался в этом фильме, и все, что произошло после этого, те двери, которые открыл для меня этот проект. Я хочу быть предельно честным: здесь есть оттенок меланхолии и ревности», — сказал Кроу.

Фильм «Гладиатор» вышел на экраны в 2000 году. В нем Кроу сыграл полководца Максимуса, который оказывается на гладиаторской арене по воле коварного императора Комода.

«Гладиатор-2» расскажет о племяннике Комода — Люции. Его роль исполнит Пол Мескаль («Солнце мое», «Нормальные люди»). Режиссером сиквела, как и оригинального фильма, будет Ридли Скотт. Премьера назначена на 22 ноября.

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