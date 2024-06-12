Джеймс Кэмерон не хотел брать Кейт Уинслет на роль в «Титанике»

Американский режиссер Джеймс Кэмерон признался в интервью журналу Variety, что не хотел брать британскую актрису Кейт Уинслет на главную роль в драме «Титаник».
По словам кинематографиста, кандидатура Уинслет казалась ему слишком очевидной. После съемок в серии исторических фильмов («Чувство и чувствительность», «Джуд», «Гамлет») за актрисой в индустрии закрепилось прозвище Корсетная Кейт.
«Это казалось вариантом для ленивых. Но затем более мудрые головы возобладали, и я смог увидеть, о чем все говорили. Она очень живая. Она входит в комнату с большой уверенностью, и в ней есть искра жизни», — поделился Кэмерон.
Роль молодой аристократки Роуз, влюбившейся на борту легендарного корабля в простого художника Джека, принесла Уинслет номинации на «Оскар». Хотя актриса не получила награду, «Титаник» собрал 11 статуэток «Оскар».
Партнер Уинслет по фильму Леонардо Ди Каприо тоже не сразу получил роль. Кэмерону не понравилось, что актер не хотел участвовать в чтении диалогов из сценария.