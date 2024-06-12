По мотивам мультсериала «Время приключений» выпустят полнометражный фильм и два спин-оффа

«Время приключений» выходил на Cartoon Network с 2010 по 2018 год. Хоть сериал и был ориентирован в первую очередь на детей, он завоевал популярность среди подростков и взрослых. Действие «Времени приключений» происходит на Земле после ядерной войны, которая полностью изменила планету. Создатель шоу Пендлтон Уорд объяснял его концепцию как «конфетное королевство снаружи, тьма внутри».