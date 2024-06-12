По мотивам мультсериала «Время приключений» выпустят полнометражный фильм и два спин-оффа

Студия Cartoon Network Studios выпустит полнометражный фильм по мотивам мультсериала «Время приключений» и еще два спин-оффа. Об этом написал Variety.
В данный момент проекты находятся в стадии разработки. В работе над полнометражной картиной задействованы знаменитые аниматоры Ребекка Шугар, Патрик МакХейл и Адам Муто. О сюжете будущей ленты пока ничего неизвестно.
Помимо нее, на экраны выйдет детский сериал «Время приключений: побочные квесты». Он расскажет о временах, когда Финн был ребенком, мечтавшим об эпических битвах с монстрами. Это шоу разработает двукратный обладатель «Эмми» Нейт Кэш.
Наконец, третьим новым проектом по мотивам «Времени приключений» станет сериал «Adventure Time: Heyo BMO» для аудитории дошкольного возраста. Его центральным персонажем будет консоль BMO. Шоу создадут Муто и художница Эшлин Энсти.
«Время приключений» выходил на Cartoon Network с 2010 по 2018 год. Хоть сериал и был ориентирован в первую очередь на детей, он завоевал популярность среди подростков и взрослых. Действие «Времени приключений» происходит на Земле после ядерной войны, которая полностью изменила планету. Создатель шоу Пендлтон Уорд объяснял его концепцию как «конфетное королевство снаружи, тьма внутри».
Мультсериал завоевал множество премий, включая восемь Primetime Emmy Awards, Peabody Award, три Annie Awards, две награды British Academy Children’s Awards, премию Motion Picture Sound Editors и Kerrang! У шоу появилось два продолжения — «Время приключений: Далекие земли» и «Время приключений: Фионна и Кейк».