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В Бангладеш нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса обвинили в хищении 2 миллионов долларов

Сегодня в 18:30
Фото: Muhammad Yunus

В Бангладеш лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса обвинили в хищении 2 млн долларов. Об этом написал ТАСС.

Суд города Дакка предъявил 85-летнему экономисту обвинения. По версии правоохранителей, Юнус украл деньги из трудового фонда вместе с 13 сотрудниками своей компании Grameen Telecom.

«Выдвинутые против меня обвинения — это манипуляция», — подчеркнул Юнус после заседания. Следующее слушание по делу экономиста пройдет 15 июля.

Мухаммад Юнус известен как банкир и профессор экономики, пионер микрофинансирования и микрокредитования. В 2006 году ему вручили Нобелевскую премию мира за усилия в области экономического и социального развития.

В 2022 году Антикоррупционная комиссия Бангладеш начала расследование в отношении благотворительных фондов Юнуса.

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