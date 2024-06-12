В Бангладеш нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса обвинили в хищении 2 миллионов долларов

В Бангладеш лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса обвинили в хищении 2 млн долларов. Об этом написал ТАСС.
Суд города Дакка предъявил 85-летнему экономисту обвинения. По версии правоохранителей, Юнус украл деньги из трудового фонда вместе с 13 сотрудниками своей компании Grameen Telecom.
«Выдвинутые против меня обвинения — это манипуляция», — подчеркнул Юнус после заседания. Следующее слушание по делу экономиста пройдет 15 июля.
Мухаммад Юнус известен как банкир и профессор экономики, пионер микрофинансирования и микрокредитования. В 2006 году ему вручили Нобелевскую премию мира за усилия в области экономического и социального развития.
В 2022 году Антикоррупционная комиссия Бангладеш начала расследование в отношении благотворительных фондов Юнуса.