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Певец Кевин Джонас рассказал о борьбе с раком кожи

Сегодня в 17:55
Фото: kevinjonas

Американский певец Кевин Джонас, известный по коллективу Jonas Brothers, рассказал в соцсетях, что столкнулся с раком кожи. Артисту пришлось перенести операцию по удалению базалиомы.

Раковое образование появилось у Джонаса на голове в области лба. По форме оно напоминало родинку. Музыкант напомнил подписчикам не забывать проверять подозрительные и разрастающиеся родинки на теле.

Ранее о раке кожи рассказывал ютубер и стример Ninja. У него на ступне обнаружили меланому — она также выглядела как родинка.

Ученые недавно сообщили о росте заболеваемости онкологией среди молодых людей по всему миру. По мнению врачей, эта тенденция вызвана образом жизни молодежи — отсутствием физической активности, употреблением ультраобработанных продуктов и подверженностью новым токсинам.

«Афиша Daily» разговаривала с онкологом о вреде солнца и первых признаках, по которым можно определить опасную родинку. Кроме того, мы писали о современных санскринах, которые можно не обновлять каждые два часа.

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