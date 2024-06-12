Певец Кевин Джонас рассказал о борьбе с раком кожи

Американский певец Кевин Джонас, известный по коллективу Jonas Brothers, рассказал в соцсетях, что столкнулся с раком кожи. Артисту пришлось перенести операцию по удалению базалиомы.
Раковое образование появилось у Джонаса на голове в области лба. По форме оно напоминало родинку. Музыкант напомнил подписчикам не забывать проверять подозрительные и разрастающиеся родинки на теле.
Ранее о раке кожи рассказывал ютубер и стример Ninja. У него на ступне обнаружили меланому — она также выглядела как родинка.
Ученые недавно сообщили о росте заболеваемости онкологией среди молодых людей по всему миру. По мнению врачей, эта тенденция вызвана образом жизни молодежи — отсутствием физической активности, употреблением ультраобработанных продуктов и подверженностью новым токсинам.
«Афиша Daily» разговаривала с онкологом о вреде солнца и первых признаках, по которым можно определить опасную родинку. Кроме того, мы писали о современных санскринах, которые можно не обновлять каждые два часа.