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Вышел трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3»

Сегодня в 17:05
Кадр: StudiocanalUK/YouTube

На ютуб-канале StudiocanalUK опубликовали трейлер фильма «Приключения Паддингтона 3» — новой картины о приключениях говорящего медвежонка из книг Майкла Бонда. Она выйдет на экраны кинотеатров 8 ноября.

Ролик показывает Паддингтона, готовящегося к путешествию в Перу. Туда медвежонок собрался, чтобы посетить любимую тетушку Люси. Она проживает в лесах Амазонии о доме для престарелых медведей.

В трейлере Паддингтон пытается сделать фотографии на документы и оформляет британский паспорт. Затем вместе с семейством Браунов медвежонок летит в Латинскую Америку. Поездка превращается в настоящее приключение.

Тетя Люси, как выясняет Паддингтон, уехала в джунгли. Тогда Брауны со своим любимым медвежонком отправляются вниз по Амазонке на поиски родственницы. «Это будет весело!» — обещает Паддингтон.

Режиссером «Приключений Паддингтона 2» выступил Дугал Уилсон, известный как постановщик рекламных роликов. Автор двух первых фильмов Пол Кинг стал продюсером триквела.

Сценарий фильма написали Марк Бертон, Джон Фостер и Джеймс Ламонт. В актерский состав вошли Хью Бонневилль, Бен Уишоу, Имельда Стонтон, Джули Уолтерс, Оливия Колман, Эмили Мортимер и Антонио Бандерас.

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