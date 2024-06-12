Massive Attack отменили концерт в Грузии на фоне подавления протестов против закона об иноагентах

«Мы решили отменить наш концерт в Грузии в знак протеста против атаки грузинского правительства на базовые права человека. Сейчас выступление в клубе Black Sea Arena, который принадлежит государству, может быть воспринят как поддержка жестокого подавления мирного протеста и гражданского общества», — написала группа в своем инстаграме*.