Massive Attack отменили концерт в Грузии на фоне подавления протестов против закона об иноагентах

Группа Massive Attack заявила об отмене своего выступления в Грузии, которое должно было состояться 28 июля на площадке Black Sea Arena, в знак протеста против подавления правительством демонстраций против закона об иноагентах.
«Мы решили отменить наш концерт в Грузии в знак протеста против атаки грузинского правительства на базовые права человека. Сейчас выступление в клубе Black Sea Arena, который принадлежит государству, может быть воспринят как поддержка жестокого подавления мирного протеста и гражданского общества», — написала группа в своем инстаграме*.
«Избиение, аресты, угрозы и насилие по отношению к мирным протестующим, активистам и оппозиционерам, а также законы, ущемляющие права гражданского общества и ЛГБТ*-сообщества, противоречат всем принципам, которые мы отстаиваем», — добавили артисты.
Они выразили поддержку мирным участникам протестов в Грузии. «Именно их голоса должны быть слышны, и их борьба должна быть в центре внимания. Мы вернемся и сыграем для вас в условиях свободы», — подчеркнули участники.
Британская трип-хоп-группа уже не раз высказывалась на политические и социальные темы. В 2021 году артисты обратились к российским властям с требованием освободить политических заключенных, а годом ранее выпустили короткометражку о влиянии музыкальной индустрии на экологию.
В мае парламент Грузии принял в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния» на фоне масштабных протестов, которые начались в апреле. Годом ранее демонстрантам удалось снять инициативу с рассмотрения.
Оппозиционные акции сопровождались случаями насилия со стороны правоохранителей и применением против демонстрантов слезоточивого газа. Часть протестующих строили баррикады и пытались проникнуть внутрь парламента, сломав двери и ограждения, повредили несколько камер видеонаблюдения.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
* Верховный суд России признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.