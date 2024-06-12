«Три сезона намечено»: об истории группы «Иванушки International» снимут сериал

Об истории группы «Иванушки International» снимут сериал. Об этом на презентации фильма «Тур с „Иванушками“» рассказал солист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов, написал «Вокруг.тв».
По словам музыканта, «сейчас обсуждается сериал, где будут играть „Иванушек“ молодые актеры». Проект расскажет о становлении группы, начиная с 1994 года и до появления в коллективе Кирилла Туриченко в 2013 году.
«Три сезона намечено. Делюсь маленьким секретом», — отметил Григорьев-Апполонов. Согласно информации СМИ, сериал может выпустить онлайн-кинотеатр Kion — в нем же 20 июня появится лента «Тур с „Иванушками“».
Группа «Иванушки International» появилась в 1995 году. Ее основал продюсер Игорь Матвиенко. В первоначальный состав группы входили Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Игорь Сорин. В 1998 году Сорина заменил Олег Яковлев, а в 2013 году — Кирилл Туриченко.
Сериал об «Иванушках International» станет уже не первым проектом, рассказывающим историю популярных в 90-х коллективов. В данный момент ведутся съемки проекта о группе «Комбинация». В ней снимаются Елизавета Базыкина, Анастасия Уколова, Никита Кологривый, Пввел Прилучный и Дарья Руденок.