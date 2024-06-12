Премьер Армении Никол Пашинян объявил о выходе страны из ОДКБ

В мае 2024-го премьер-министр обвинил две страны-участника организации в подготовке войны в Карабахе. «Эти страны создали имитацию того, что помогают нам, но я хочу сказать, что та война была не из‑за Нагорного Карабаха, она была о том, чтобы Армения ничего из себя не представляла», — заявил Пашинян на выступлении в Национальном собрании.