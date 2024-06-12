Премьер Армении Никол Пашинян объявил о выходе страны из ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает «Интерфакс».
Политик отметил, что это произойдет, когда руководство страны посчитает нужным. «Выйдем — вы нас этим пугаете? Хорошо, сделаем, мы сами решим, когда выйдем», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
В феврале прошлого года глава глава государства заявил, что Армения замораживает свое участие в ОДКБ. Он объяснил решение тем, что в 2021–2022 годах договор о коллективной безопасности в отношении Армении не выполнялся. Пашинян обвинил российские власти в «открытых призывах к армянскому населению к свержению власти» и постоянной пропаганде, направленной против него, которая не ослабевает и сейчас.
В мае 2024-го премьер-министр обвинил две страны-участника организации в подготовке войны в Карабахе. «Эти страны создали имитацию того, что помогают нам, но я хочу сказать, что та война была не из‑за Нагорного Карабаха, она была о том, чтобы Армения ничего из себя не представляла», — заявил Пашинян на выступлении в Национальном собрании.
Отношения Армении и России ухудшились во время конфликта Еревана и Баку, итогом которого стал полный контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом. Во время боев Армения запрашивала помощь у ОДКБ, но организация выступила за решение проблемы несиловым путем, и Ереван был вынужден согласиться на условия Баку.
Пашинян назвал ошибкой решение положиться только на Россию в вопросах обеспечения стратегической безопасности. В сентябре 2023 года Армения провела военные учения с США в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира» (Ереван участвует в этой программе с 1994 года).
В октябре Армения ратифицировала Римский статут МУС, который выдал ордер на арест Владимира Путина. Власти страны объясняли это решение желанием поднять в МУС вопрос о военных преступлениях Азербайджана против Армении.