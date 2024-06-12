Рок-музыканта Гэри Глиттера обязали выплатить полмиллиона фунтов жертве изнасилования

Британского рок-музыканта Пола Гэдда, известного под псевдонимом Гэри Глиттер, обязали выплатить 500 тыс. фунтов стерлингов одной из женщин, ставших жертвами сексуального насилия с его стороны. Об этом сообщил NME.
Высший суд Лондона принял решение о необходимой компенсации в отсутствии Гэдда. Музыкант не присутствовал на слушании и не прокомментировал решение суда.
«Нет сомнений в том, что истица подверглась серьезнейшему сексуальному насилию со стороны ответчика, когда ей было всего 12 лет, и это оказалось очень значительное негативное воздействие на всю ее жизнь», — заявила судья.
По словам СМИ, Гадду, вероятно, придется не только выплатить компенсацию пострадавшей, но и оплатить ее судебные издержки. В какие сроки музыкант должен будет перечислить деньги, не уточняется.
Согласно судебным документам, в период с 1975 по 1980 год Глиттер встретился с подростком и ее матерью за кулисами одного из своих шоу. Музыкант напоил их шампанским, а затем изолировал 12-летнюю девочку и напал на нее.
В 2015 году Гэдда осудили за сексуальные преступления против трех несовершеннолетних. Артиста признали виновным в попытке изнасилования, четырех эпизодах домогательств и сексуальную связь с ребенком младше 13 лет.
Гэдд провел в тюрьме восемь лет, после чего был освобожден под залог, но вскоре вновь оказался под стражей, нарушив условия освобождения. Свою вину в каких‑либо преступлениях он так и не признал.
В данный момент Глиттеру 80 лет. Он начал музыкальную карьеру в 1960-х годах. Пик его популярности пришелся на 1970-е. В конце 1990-х годов певца уже обвиняли в хранении детской порнографии. В середине 2000-х музыкант оказался во вьетнамской тюрьме из‑за неприличного поведения в присутствии несовершеннолетних.