Несколько артистов отказались от участия в фестивале Download из‑за его связей с банком Barclays

Участники Download — не первые артисты, отказавшиеся от выступления на ивентах из‑за их связей с Barclays. Ранее певица CMAT отменила свое выступление на фестивале Latitude в Саффолке, где Barclays является главным спонсором, заявив что она «не позволит, чтобы ее музыка была связана с насилием». Кроме того, в мае более 100 артистов отказались от участия в фестивале Great Escape по той же причине.