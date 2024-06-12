Несколько артистов отказались от участия в фестивале Download из‑за его связей с банком Barclays

Сразу несколько артистов отказались от участия в крупнейшем фестивале тяжелой музыки Download в этом году в знак протеста против его сотрудничества с банком Barclays, передает Би-би-си.
Трэш-металисты Pest Control и хардкор-панк-группы Scowl, Speed и Zulu опубликовали сообщения о том, что они не будут выступать на трехдневном событии в Лестершире.
«Мы не можем жертвовать принципами, которых придерживается эта группа и сцена, которую мы представляем, только ради личной выгоды», — написали Pest Control из Лидса в своем инстаграме.
Barclaycard указан в качестве официального спонсора Download, который состоится с 14 по 16 июня в Донингтон Парке. Активисты обвинили банк в увеличении инвестиций в оружейные компании, торгующие с Израилем во время продолжающейся войны в Газе.
Участники Download — не первые артисты, отказавшиеся от выступления на ивентах из‑за их связей с Barclays. Ранее певица CMAT отменила свое выступление на фестивале Latitude в Саффолке, где Barclays является главным спонсором, заявив что она «не позволит, чтобы ее музыка была связана с насилием». Кроме того, в мае более 100 артистов отказались от участия в фестивале Great Escape по той же причине.
Представители банка заявили, что у него нет собственных инвестиций, но среди его клиентов есть предприятия оборонного сектора. По словам сотрудников, в их число входят компании, «которые поставляют оборонную продукцию в Нато и другим союзникам, включая Украину».
Руководство Израиля решительно отвергло обвинения в том, что его военное наступление в Газе равносильно геноциду. Государство начало военную операцию после того, как 7 октября ХАМАС напал на Израиль, убив около 1200 человек и взяв в заложники еще 251 человека. По данным министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАСу, за прошедшие месяцы в Газе было убито более 37 тыс. палестинцев.
В мае международный уголовный суд ООН в Гааге постановил, что Израилю необходимо незамедлительно прекратить военную операцию в Рафахе — городе в секторе Газа — «в соответствии с обязательствами по Конвенции о геноциде».