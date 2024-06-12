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Умер японский архитектор Фумихико Маки — лауреат Притцкеровской премии

Сегодня в 14:31
Фото: Andrew Burton/Getty Images

Умер японский архитектор Фумихико Маки, известный как лауреат Притцкеровской премии и один из первых метаболистов. Об этом сообщил ТАСС.

Маки скончался 6 июня в возрасте 95 лет по естественным причинам. Его похороны прошли в узком семейном кругу. О поминальной службе в память об архитекторе сообщат позднее.

Фумихико Маки родился 6 сентября 1928 года. В 1952 году он окончил Токийский университет, а затем учился в Мичиганской академии искусств и в Гарвардской школе искусств. В 50-х преподавал и работал в США.

В 1965 году Маки открыл собственную дизайнерскую фирму. Среди его проектов — Национальный музей современного искусства в Киото, Центр искусств Йерба Буэна в Сан-Франциско, комплекс Hillside Terrace в Токио.

В 2993 году Маки стал вторым японцем, получившим Притцкеровскую премию. В 2013 году он выступил против проекта олимпийского стадиона Захи Хадид, в результате стадион построили по другому проекту, разработанному Кенго Кума.

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