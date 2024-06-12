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В России ввели штраф за высадку из транспорта людей с инвалидностью I группы

Сегодня в 13:09
Фото: Ant Rozetsky/Unsplash

В России ввели штрафы за высадку из общественного транспорта людей с инвалидностью I группы. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Запрет на высадку касается людей с инвалидностью, которые пользуются транспортом без сопровождающего лица. Также закон запрещает высаживать детей младше 16 лет, путешествующих без взрослых.

Согласно закону, водителя за такие действия могут оштрафовать на сумму в 5000 рублей, а должностных лиц — на сумму от 20 до 30 тыс. Закон вступит в силу 1 сентября.

«Детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья высаживать из общественного транспорта нельзя. Это несет прямую угрозу их жизни», — ранее подчеркивал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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