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Инди-группа «Твое далеко» выпустила клип на сингл «Первый день лета»

Сегодня в 14:29
Изображение: «Твое далеко»/YouTube

Красноярская электропоп-группа «Твое далеко» представила клип на трек «Первый день лета».

«Конечно, это песня про любовь. Но в то же время и про ту самую грусть, когда кого‑то нет рядом, но ты хранишь в памяти самые трепетные моменты и радуешься, что они с тобой навсегда. Спасибо за это, за то, что есть лето!» — прокомментировал фронтмен и главный автор коллектива Сергей Пастух.

Группа «Твое далеко» выстрелила в прошлом году с песней «Лес поцелуев». Трек завирусился в соцсетях и собрал 1,5 млн прослушиваний в Spotify. В 2024 году коллектив повторил успех прошлого сингла с композицией «Первый день лета», которую уже послушали более 2 млн раз в «Яндекс Музыке».

По словам Пастуха, сценарий клипа вырос из сюжета песни. «Иногда какие‑то воспоминания стоит отпустить, поблагодарить и двигаться дальше. И да, не всегда это можно сделать самостоятельно. В клипе на помощь главному герою приходят „стиратели“ и освобождают в его жизни место для нового, предлагая с приходом первого дня лета начать новую страницу», — пояснил музыкант.

В конце июня «Твое далеко» выпустит новый сингл «Так надо», а 30 июня отыграет концерт в красноярском Литературном музее Астафьева.

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