Инди-группа «Твое далеко» выпустила клип на сингл «Первый день лета»

«Конечно, это песня про любовь. Но в то же время и про ту самую грусть, когда кого‑то нет рядом, но ты хранишь в памяти самые трепетные моменты и радуешься, что они с тобой навсегда. Спасибо за это, за то, что есть лето!» — прокомментировал фронтмен и главный автор коллектива Сергей Пастух.