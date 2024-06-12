Фигуристам запретили вставать в пару, если разница в возрасте спортсменов превышает семь лет

Международный союз конькобежцев (ISU) ввел новые правила для выступлений фигуристов. Теперь в парном катании и танцах на льду могут выступать только дуэты, в которых разница в возрасте спортсменов не превышает семи лет.
Соответствующее предложение выдвинули на конгрессе организации в Лас-Вегасе. Его рассмотрели и утвердили из «соображений безопасности».
Ранее к соревнованиям по фигурному катанию допускали пары с большей разницей в возрасте между партнерами. В частности, серебряный призер Олимпийских игр Хао Чжан в 27 лет встал в пару с 15-летней Пэн Чэн.
В 2023 году на чемпионате Китая также выступал дуэт Юмей Сун и Зин Ли, в котором партнерше исполнилось лишь 10 лет, а партнеру — уже 23.