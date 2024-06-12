Соцсеть X начнет скрывать лайки под постами

Пользователи все еще будут видеть количество лайков под чужими публикациями, но не смогут узнать, кто их поставил. Авторы твиттов по-прежнему смогут узнать, кто лайкнул их посты. Ранее скрыть свои лайки от других пользователей могли лишь обладатели премиум-аккаунтов в X.