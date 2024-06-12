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Соцсеть X начнет скрывать лайки под постами

Сегодня в 14:02
Фото: Kelly Sikkema/Unsplash

X (бывший твиттер) начнет скрывать авторов лайков под публикациями, сообщила команда разработчиков соцсети.

Пользователи все еще будут видеть количество лайков под чужими публикациями, но не смогут узнать, кто их поставил. Авторы твиттов по-прежнему смогут узнать, кто лайкнул их посты. Ранее скрыть свои лайки от других пользователей могли лишь обладатели премиум-аккаунтов в X.

Таким образом компания хочет защитить авторов лайков от травли за свои взгляды. «Важно позволить людям ставить лайки постам и не подвергаться за это нападкам», — написал в Х владелец соцсети Илон Маск.

По мнению технического директора соцсети Хаофея Ванга, «публичные лайки стимулируют неправильное поведение». Он отметил, что многие пользователи не решаются ставить лайки под провокационными постами из‑за угрозы стать жертвой травли или подвергнуть риску свой публичный имидж.

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