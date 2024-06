Солист Four Tops подал в суд на больницу, где на него надели смирительную рубашку

Группа Four Tops появилась в 1950-х годах и выпустила хиты «I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)» и «It’s the Same Old Song». В 1990 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла. Моррис не оригинальный участник проекта, он присоединился к нему в 2019 году.