Солист Four Tops подал в суд на больницу, где на него надели смирительную рубашку

Солист афроамериканской группы Four Tops Александер Моррис обвинил сотрудников больницы Детройта в расовой дискриминации и других неправомерных действиях во время визита в апреле 2023 года по поводу боли в груди и проблем с дыханием. Об этом рассказал Guardian.
Музыкант заявил, что его удерживали против его воли и назначили психологическое обследование, не поверив, что он является участником популярного мотаун-коллектива. Сотрудники больницы «ошибочно посчитали его психически больным, когда он рассказал о своей популярности», говорится в иске. Моррис сказал им, что «в настоящее время его беспокоят вопросы безопасности из‑за сталкеров и поклонников».
Несмотря на то что у него было удостоверение личности, на артиста надели смирительную рубашку. Певец утверждает, что его «лишили свободы и личного имущества по ложному поводу». В иске говорится, что медсестра в конце концов поверила, что Моррис был участником группы Four Tops, и психологическое обследование было отменено.
В качестве извинения больница предложила подарочную карту на 25 долларов, но Моррис отказалась ее принять. «Мы стараемся уважать человеческое достоинство и заботиться о представителях любых сообществ», — заявили в больнице в ответ на иск. «Мы не потворствуем расовой дискриминации любого рода. Мы не будем комментировать текущие судебные разбирательства».
В прошлом году Моррис публично рассказал о случившемся, заявив, что вернулся в родной Детройт, где ему «сказали, что я сумасшедший или шизофреник».
Группа Four Tops появилась в 1950-х годах и выпустила хиты «I Can’t Help Myself (Sugar Pie, Honey Bunch)» и «It’s the Same Old Song». В 1990 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла. Моррис не оригинальный участник проекта, он присоединился к нему в 2019 году.