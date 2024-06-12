Солист Four Tops подал в суд на больницу, где на него надели смирительную рубашку

Музыкант заявил, что его удерживали против его воли и назначили психологическое обследование, не поверив, что он является участником популярного мотаун-коллектива. Сотрудники больницы «ошибочно посчитали его психически больным, когда он рассказал о своей популярности», говорится в иске. Моррис сказал им, что «в настоящее время его беспокоят вопросы безопасности из‑за сталкеров и поклонников».