Кевин Спейси признался, что ему не на что жить

«Мой дом продают с аукциона, так что мне придется вернуться в Балтимор и сдать вещи на хранение. Я не знаю, где буду жить теперь. Я жил в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать „Карточный домик“. Я переехал туда в 2012 году. Я жил в этом доме с 2016 года, но сейчас я не могу оплатить счета», — сказал Спейси.