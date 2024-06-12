Кевин Спейси признался, что ему не на что жить

Кевин Спейси рассказал, что его лишили прав собственности на дом из‑за многомиллионных долгов после судебных процессов по делам о домогательствах. В интервью Пирсу Моргану актер, еле сдерживая слезы, признался, что у него нет постоянного места жительства и почти не осталось денег.
«Мой дом продают с аукциона, так что мне придется вернуться в Балтимор и сдать вещи на хранение. Я не знаю, где буду жить теперь. Я жил в Балтиморе с тех пор, как мы начали снимать „Карточный домик“. Я переехал туда в 2012 году. Я жил в этом доме с 2016 года, но сейчас я не могу оплатить счета», — сказал Спейси.
По словам актера, он несколько раз думал о том, чтобы подать заявление на банкротство, но до сих пор этого удавалось избежать.
Когда Спейси спросили, сколько денег у него есть на сегодняшний день, он ответил: «Нисколько». «Вы имеете некоторое представление о размерах судебных расходов. Я все еще должен много денег… Много миллионов», — уточнил артист.
С момента первых обвинений Спейси в сексуализированном насилии и домогательствах в 2017 году, против Спейси подали несколько исков. В январе 2022 года суд присяжных в Нью-Йорке пришел к выводу, что он не домогался к актеру Энтони Рэппу, который заявил, что звезда «Красоты по-американски» изнасиловал его на съемках в начале 1980-х, когда Рэппу было 14.
В 2023 году суд в Британии признал Спейси невиновным по девяти обвинениям в сексуальных домогательствах, выдвинутым четырьмя людьми. Несколько других обвинений и исков были сняты. Спейси отверг все обвинения.