О съемках «Однажды в Голливуде» и «Бесславных ублюдков» выпустят книги

«Я сам, мои актеры и съемочная группа с удовольствием заново пережили вместе с Джеем время, когда мы снимали „Однажды в Голливуде“ и „Бесславных ублюдков“, и мы все с нетерпением ждем возможности увидеть результат. Это только начало, и я знаю, что Джей так же, как и я, с будет рад рассказать и о других моих картинах», — добавил он.