О съемках «Однажды в Голливуде» и «Бесславных ублюдков» выпустят книги

Издательство Voracious выпустит две книги, посвященные процессу создания фильмов Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» и «Бесславные ублюдки», передает Deadline.
Автором выступит Джей Гленни, работавший над книгами о съемках «Охотника на оленей» и «Бешеного быка». Предисловие напишет сам Тарантино.
Гленни провел множество интервью с режиссером, в которых он детально рассказал о процессе съемок, написания сценария, кастинге, создания визуальных эффектов и саундтрека, а также мировых премьерах лент.
Помимо прочего, в произведения войдут личные архивы постановщика и истории от более 50 актеров и участников съемочной группы, а также ранее не публикуемые личные фотографии, черновики сценария, заметки и материалы о съемках. Выход книг намечен на осень 2025 года.
«У меня в коллекции есть книги Джея Гленни, я всегда любил их — в частности, его работу о создании „Охотника на оленей“. Я уверен, что лучшего человека для глубокого погружения в мои фильмы не найти», — сказал Тарантино.
«Я сам, мои актеры и съемочная группа с удовольствием заново пережили вместе с Джеем время, когда мы снимали „Однажды в Голливуде“ и „Бесславных ублюдков“, и мы все с нетерпением ждем возможности увидеть результат. Это только начало, и я знаю, что Джей так же, как и я, с будет рад рассказать и о других моих картинах», — добавил он.
Фильм «Однажды в Голливуде» (2019) собрал $377 млн по всему миру и был номинирован на 10 «Оскаров», включая «Лучшую картину», а «Бесславные ублюдки» (2009) получили восемь номинаций на «Оскар», включая «Лучшую картину», и собрали $322 млн в кинотеатрах по всему миру.