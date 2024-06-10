Пропавшего ведущего Би-би-си обнаружили мертвым на греческом острове

Тело пропавшего британского телеведущего и писателя доктора Майкла Мосли обнаружили на одном из греческих островов в воскресенье утром после многодневных поисков, передает Associated Press со ссылкой на его семью.
Мосли, пропавшего на острове Сими в среду днем, обнаружил местный мэр и группа журналистов, осматривавших побережье. По словам жены телеведущего, он заблудился во время похода и упал на камни.
«Майкл был авантюристом, и это часть того, что делало его таким особенным», — говорится в заявлении доктора Клэр Бейли Мосли. «Это ужасно — потерять Майкла, моего замечательного, веселого, доброго и блестящего мужа. У нас была невероятно счастливая совместная жизнь. Мы очень любили друг друга и были так счастливы вместе».
67-летний Мосли был хорошо известен в Великобритании своими программами на Би-би-си, регулярными выступлениями на телевидении и радио, а также колонкой в газете Daily Mail.
За пределами страны он стал известен благодаря своей книге 2013 года «Быстрая диета», которую он написал в соавторстве с журналисткой Мими Спенсер. В книге они предложили так называемую диету 5:2, которая обещала помочь людям быстро похудеть, если два дня в неделю сокращать потребление калорий до минимума, а в остальные пять дней питаться здоровой пищей. Впоследствии он представил программу быстрого похудения и снял несколько фильмов о диетах и физических упражнениях.