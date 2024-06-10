Пропавшего ведущего Би-би-си обнаружили мертвым на греческом острове

За пределами страны он стал известен благодаря своей книге 2013 года «Быстрая диета», которую он написал в соавторстве с журналисткой Мими Спенсер. В книге они предложили так называемую диету 5:2, которая обещала помочь людям быстро похудеть, если два дня в неделю сокращать потребление калорий до минимума, а в остальные пять дней питаться здоровой пищей. Впоследствии он представил программу быстрого похудения и снял несколько фильмов о диетах и физических упражнениях.