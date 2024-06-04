«Коммерсант»: российское кино не привлекло зрителей в кинотеатры в мае

Российское кино не привлекает зрителей в кинотеатры, следует из материала «Коммерсанта». Участники кинорынка ждут, что выручка в мае сократится на 20–25% по сравнению с маем прошлого года, а лето без иностранных премьер «будет почти пустым», ведь отечественное кино «не приносит ожидаемую кассу».
Издание обратило внимание на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, которые говорят о том, что посещаемость кинотеатров после майских праздников снизилась относительно апреля этого года. Если в выходные перед праздниками сеансы посетили 1,4 млн зрителей, то 16–19 мая пришли уже 0,8 млн человек, 23–26 мая — 1 млн человек, с 30 мая по 2 июня — 0,8 млн человек. Несмотря на появление в прокате «Министерства неджентльменских дел» Гая Ричи, мультика «Пушистый вояж» и хоррора «Незнакомцы. Начало», в залы не пришло больше людей.
Значительная часть сборов в мае пришлась на российские картины «Майор Гром: Игра», «Сто лет тому вперед» и «Манюня: Приключения в Москве». Чтобы получить в распоряжение первые две картины, кинотеатры были вынуждены согласиться на условие «Централ Партнершипа» отказаться от «параллельного проката» пиратских копий иностранных картин. При этом снять их с показа тоже было непросто: дистрибутор предупредил кинотеатры, что за отказ от сеансов «Майор Гром: Игра» без согласования предусмотрены штрафные санкции.
При этом уже в середине мая РБК отмечал возвращение «предсеансного обслуживания» в кино. В топ-10 кассовых фильмов 14 мая вошел короткометражный фильм «Прощание», в паре с которым демонстрируют нелегальные копии голливудских картин.
Политика вмешательства дистрибуторов приведет к падению майской выручки на 20–25% год к году, считают собеседники «Коммерсанта» на кинорынке: «Лето, которое раньше наполняли иностранные релизы, второй год подряд будет почти пустым. А российские релизы не приносят ожидаемую кассу».
Продюсер и издатель «Бюллетеня кинопрокатчика» Дмитрий Литвинов отмечает глобальное падение аудитории российских кинотеатров. По его данным, к 26 мая залы посетили 59,7 млн человек, тогда как в прошлом — 65,6 млн.
Эксперт также считает, что ситуация вызвана дефицитом крупных релизов и изменением аудитории, посещающей кинотеатры: часть прежних зрителей почти полностью перестала ходить в кино после ухода иностранных мейджоров, а «новые еще не подтянулись».