«Коммерсант»: российское кино не привлекло зрителей в кинотеатры в мае

Издание обратило внимание на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, которые говорят о том, что посещаемость кинотеатров после майских праздников снизилась относительно апреля этого года. Если в выходные перед праздниками сеансы посетили 1,4 млн зрителей, то 16–19 мая пришли уже 0,8 млн человек, 23–26 мая — 1 млн человек, с 30 мая по 2 июня — 0,8 млн человек. Несмотря на появление в прокате «Министерства неджентльменских дел» Гая Ричи, мультика «Пушистый вояж» и хоррора «Незнакомцы. Начало», в залы не пришло больше людей.