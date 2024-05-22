Власти США присоединились к расследованию смерти Мэттью Перри

Калифорнийское отделение Управления по борьбе с наркотиками (DEA) совместно с полицейским департаментом Лос-Анджелеса расследует обстоятельства смерти Мэттью Перри. Об этом сообщает People.
По данным вскрытия, актер умер от острого воздействия кетамина. Другими факторами, способствовавшими его смерти, стали утопление, ишемическая болезнь сердца и воздействие бупренорфина — препарата, используемого для лечения опиоидного расстройства.
Сейчас полиция работает с DEA и почтовым инспектором США, чтобы выяснить, приобретал ли Перри наркотики по почте. TMZ пишет, что более чем за неделю до свой смерти Перри проходил инфузионную терапию кетамином в связи с проблемами с психическим здоровьем.
Однако обнаруженный в его организме кетамин был получен не в рамках лечения, говорится в заявлении судмедэксперта. Где Перри приобрел препарат, до сих пор неизвестно.
Мэттью Перри умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет. Его обнаружили утонувшим в гидромассажной ванне. Позже экспертиза установила, что актер скончался от «острого воздействия кетамина».
Сплоченный актерский состав «Друзей» опубликовал групповое заявление через два дня после внезапной смерти Перри. «Мы все опустошены потерей Мэттью. Мы были не просто друзьями, мы — семья. Хотелось бы сказать очень многое, но сейчас мы хотим дать себе время, чтобы пережить эту непостижимую потерю», — написали они.
Позже Мэтт ЛеБлан и Кортни Кокс сделали личные заявления. Прочитать их можно здесь. Затем память Перри почтили Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу.