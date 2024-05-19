Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером

В рейтинге самых богатых людей Маккартни занял 165-е место, расположившись между российским промышленником Владимиром Махлаем и канадским диджеем Крисом Шеппардом. По данным газеты, в прошлом году 81-летний музыкант увеличил свое состояние на 50 млн фунтов стерлингов за счет гастролей и продаж дискографии.