Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером

Пол Маккартни стал первым музыкантом-миллиардером в Великобритании, его состояние резко увеличилось за последний год. Список самых богатых людей за 2024 год составила газета The Sunday Times.
В рейтинге самых богатых людей Маккартни занял 165-е место, расположившись между российским промышленником Владимиром Махлаем и канадским диджеем Крисом Шеппардом. По данным газеты, в прошлом году 81-летний музыкант увеличил свое состояние на 50 млн фунтов стерлингов за счет гастролей и продаж дискографии.
Заработку Маккартни также способствовал выпуск «последней» песни The Beatles «Now and then» с участием всех четырех участников группы.
Первое место в списке богачей досталось владельцу конгломерата Hinduja Group Гопи Хиндудже и его семье (37 млрд фунтов стерлингов). В список также попали авторка серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг (945 млн фунтов стерлингов) и британский певец Элтон Джон (470 млн).