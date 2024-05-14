Сериал «Мистер и миссис Смит» продлили на второй сезон

«Мистер и миссис Смит» — это переосмысление фильма 2005 года, в котором снялись Брэд Питт и Анджелина Джоли. В первом сезоне два одиноких незнакомца устраиваются на работу в шпионское агентство, которое предлагает им великолепную жизнь, но с условием, что их личности будут изменены. Отныне они — супруги Смит, программисты из Манхэттена, которых в действительности связывает исключительно работа.