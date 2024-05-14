Сериал «Мистер и миссис Смит» продлили на второй сезон

Сегодня в 20:47
Фото: Amazon Studios

Amazon продлил сериал «Мистер и миссис Смит» на второй сезон. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, Дональд Гловер и Майя Эрскин не вернутся во второй сезон. При этом Гловер до сих пор числится соавтором и исполнительным продюсером сериала вместе с Франческой Слоун, которая будет работать над вторым сезоном в качестве шоураннера.

«Успех первого сезона с его невероятно современным, сексуальным переосмыслением оригинального фильма — это свидетельство блестящей работы создателей Дональда Гловера и Франчески Слоун. Мы с гордостью представляем вам новый сезон, наполненный незабываемыми путешествиями и новыми приключениями», — сказала глава Amazon MGM Studios Дженнифер Салке.

«Мистер и миссис Смит» — это переосмысление фильма 2005 года, в котором снялись Брэд Питт и Анджелина Джоли. В первом сезоне два одиноких незнакомца устраиваются на работу в шпионское агентство, которое предлагает им великолепную жизнь, но с условием, что их личности будут изменены. Отныне они — супруги Смит, программисты из Манхэттена, которых в действительности связывает исключительно работа.

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