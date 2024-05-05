Airbnb сдал в аренду особняк со спальней Росомахи и лабораторией Зверя из «Людей Икс ’97»

Airbnb перепроектировал частный особняк в Вестчестере (штат Нью-Йорк в США), чтобы превратить его в жилище супергероев из мультсериала «Люди Икс ’97». Сервис по съему жилья воссоздает интерьеры из фильмов и мультфильмов в рамках крупного проекта «Суперзвезды».
Эксперты Airbnb подобрали дом, который выглядит наподобие школы Ксавьера для одаренной молодежи. Посетители особняка смогут потренироваться в военной комнате с профессиональными постановщиками трюков, примерить шлем Церебро, создать зелье в лаборатории Зверя, попасть в мем про Росомаху и получить диплом в кабинете профессора Икса.
В особняке, оформленном в стиле 2D-анимации из мульта Disney+, также можно найти копии спален Росомахи и Джубили. А на лужайке перед входом валяется отрубленная голова злого робота-стража, рассказал корреспондент Variety, который там побывал.
Посещение большинства стилизованных домов бесплатно, а остальные стоят менее 100 долларов за гостя. Визит можно забронировать через приложение Airbnb, где отображается таймер обратного отсчета, когда каждый слот станет свободен. В 2024 году объекты смогут посетить более 4000 человек.
Особняк «Людей Икс '97» стал частью линейки домов от Airbnb, расположенных по всему миру и вдохновленных кино, телевидением, музыкой и искусством. Всего сервис представил 11 стилизованных объектов, в том числе дом с воздушными шарами из «Вверх» и штаб-квартиру Райли из «Головоломки-2».