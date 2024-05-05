Airbnb сдал в аренду особняк со спальней Росомахи и лабораторией Зверя из «Людей Икс ’97»

Особняк «Людей Икс '97» стал частью линейки домов от Airbnb, расположенных по всему миру и вдохновленных кино, телевидением, музыкой и искусством. Всего сервис представил 11 стилизованных объектов, в том числе дом с воздушными шарами из «Вверх» и штаб-квартиру Райли из «Головоломки-2».