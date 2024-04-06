Власти острова в Италии готовы раздать коз каждому, кто их поймает

Власти небольшого острова Аликуди в Италии пообещали раздать коз каждому, кто сможет их поймать. Об этом пишет CNN.
На Аликуди проживают всего около 100 человек, также там водились около 100 диких коз. Однако к 2024 году животные расплодились неожиданно быстро и теперь их в шесть раз больше, чем жителей.
Властей это сильно обеспокоило, поэтому они объявили о начале программы «Приюти козу» и позвали всех желающих помочь решить проблему. «Не важно, знаете ли вы что‑то о разведении коз. Главное, лишь вы могли их поймать и у вас была лодка, чтобы их увезти», — подчеркнул мэр Риккардо Гулло. Он добавил, что каждый заинтересованный может забрать домой до 50 рогатых, а их заявки принимаются до 10 апреля, причем глава поселения готов сдвигать дедлайн до тех пор, пока в округе останутся козы.
По его словам, предложение возникло, потому что власти не хотят самостоятельно усыплять скот, ставший настоящей проблемой. Козы вторгаются в чужие дома и сады, едят мусор в общественных местах, застревают в живых изгородях и разрушают каменные стены.
От желающих ждут запрос по электронной почте и оплату сбора в 16 евро, после этого у них будут две недели, чтобы покинуть остров вместе с добычей. «С тех пор, как мы впервые объявили об этом, к нам обратились десятки людей. В идеале мы бы хотели, чтобы люди пытались одомашнить животных, а не съесть их», — говорит Гулло. Впрочем, власти не намерены проверять намерения гостей городка.
По данным чиновников региона Сицилии, козлы были завезены на остров около 20 лет назад фермером, позже он просто выпустил их на свободу. В течение многих лет бесхозные копытные паслись на скалах Аликуди, и даже стали достопримечательностью, их можно заметить практически на любой открытке с вулканического острова, а остров известен своим козьим сыром. Однако в дикой природе животные стали бесконтрольно размножаться.