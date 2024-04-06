Власти острова в Италии готовы раздать коз каждому, кто их поймает

Властей это сильно обеспокоило, поэтому они объявили о начале программы «Приюти козу» и позвали всех желающих помочь решить проблему. «Не важно, знаете ли вы что‑то о разведении коз. Главное, лишь вы могли их поймать и у вас была лодка, чтобы их увезти», — подчеркнул мэр Риккардо Гулло. Он добавил, что каждый заинтересованный может забрать домой до 50 рогатых, а их заявки принимаются до 10 апреля, причем глава поселения готов сдвигать дедлайн до тех пор, пока в округе останутся козы.