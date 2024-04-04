Группа «Пикник» назвала дату московского концерта

Группа «Пикник» выступит в Москве впервые с теракта в «Крокус Сити Холле». Дата проведения концерта — 1 июня, место — Live Arena, сообщается в телеграм-канале коллектива.
Билеты, купленные на их московские концерты 22 и 23 марта, действительны на новую дату. Их также можно обменять по месту покупки до 15 апреля.
«Спасибо всем тем, кто был с нами 27 марта в БКЗ „Октябрьский“ в Санкт-Петербурге на вечере памяти пострадавших от теракта. То, что мы пережили и переживаем — это наша общая боль. Но никто и ничто не сможет сломать культуру, терапия музыкой — это то, что сейчас необходимо всем нам», — отметили музыканты.
22 марта перед концертом «Пикника» четверо мужчин ворвались в здание «Крокус Сити Холла». Они расстреливали всех встречных и устроили пожар, кровля над концертным залом обрушилась. По последним данным, атака унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал. Атака стала крупнейшей в России с времен теракта в Беслане.