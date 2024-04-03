Робби Уилльямс заявил, что инопланетяне выбрали его своим посланником

Британский певец Робби Уилльямс заявил, что неоднократно видел НЛО, а инопланетяне хотели бы, чтобы он стал их посланником на Земле. Об этом сообщила Daily Star.
Артист считает, что пришельцы выбрали его для контакта из‑за его известности. По словам Уилльямса, он не раз встречался с инопланетянами, а однажды видел НЛО в такой близости, что мог бы бросить в него теннисный мяч.
Музыкант вспомнил, как во время записи песни «Arizona», посвященной контакту с пришельцами, в студии появился «золотой шар света». Уилльямс утверждает, что это был не единственный случай, когда внеземные силы проявлялись в его жизни.
По мнению певца, инопланетяне выходят с ним на связь, чтобы он рассказал миру об их существовании. В основном Уилльямс сталкивается с пришельцами в Лос-Анджелесе.
«По какой‑то причине я чувствую себя ближе к ним в Лос-Анджелесе, а не в Англии. У меня был дом в Уилтшире, территории и самому дому было тысячу лет, и вы могли бы подумать, что там меня будут преследовать призраки и хлопать дверьми. Другие люди испытывали это на себе, но я — нет», — поделился артист.
Уилльямс добавил, что в Лос-Анджелесе он испытывает особенные ощущения. «Мне кажется, что здесь есть воронки, это очень странная земля», — подчеркнул он.
Ранее российская певица Катя Лель заявила, что за ней наблюдают инопланетные существа. По словам артистки, в юности они украли у нее несколько зубов и по сей день периодически появляются в ее жизни.