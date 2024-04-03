Робби Уилльямс заявил, что инопланетяне выбрали его своим посланником

«По какой‑то причине я чувствую себя ближе к ним в Лос-Анджелесе, а не в Англии. У меня был дом в Уилтшире, территории и самому дому было тысячу лет, и вы могли бы подумать, что там меня будут преследовать призраки и хлопать дверьми. Другие люди испытывали это на себе, но я — нет», — поделился артист.