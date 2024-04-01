Веломаршрут «Зеленое кольцо» запустят в Москве уже в этом году

«В 2020 году общая протяженность велополос и велодорожек в Москве составляла 333 километра, из них 220 километров — на территории парков. В этом году показатель превысит 600 километров», — рассказал замруководителя ЦОДД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства Магомед Колгаев.