Веломаршрут «Зеленое кольцо» запустят в Москве уже в этом году

Сегодня в 11:05
Фото: Colin Czerwinski/Unsplash

В Москве веломаршрут «Зеленое кольцо» протяженностью 120 километров появится уже в этом году. Об этом сообщает ТАСС.

Трасса пройдет от Тимирязевского парка до Лосиного Острова. Маршрут снабдят знаками и указателями, чтобы велосипедистам было легче ориентироваться.

«В 2020 году общая протяженность велополос и велодорожек в Москве составляла 333 километра, из них 220 километров — на территории парков. В этом году показатель превысит 600 километров», — рассказал замруководителя ЦОДД по развитию и совершенствованию велосипедного и пешеходного пространства Магомед Колгаев.

«Зеленое кольцо» — это закольцованный велосипедный маршрут между Третьим транспортным кольцом и МКАД, который объединит спальные районы и зеленые зоны города.

Его проект Департамент транспорта представил в 2014 году. Тогда «Афиша» подробно рассказывала о «Зеленом кольце», которое должно положительно сказаться на экологии города.

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